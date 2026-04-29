5 cortes de pelo corto rizado para tener rizos definidos después de los 60

El cabello rizado necesita un corte de pelo que tenga menos peso, movimiento y que mantengan la forma natural del rizo. Con la llegada de las altas temperaturas pues muchas deciden hacer un cambio de look por lo que tenemos las mejores opciones.

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Al pasar los 60 años el pelo se vuelve más fino y seco, por lo que acertar con el corte es todavía más importante. Las opciones que te traemos aquí tienen un efecto rejuvenecedor y podrás lucir tus rizos de la mejor manera.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo corto rizado?

Shag curly

Esta es la versión de rizos del shaggy. Cuenta con capas estratégicas que aportan movimiento, ligereza y volumen bien distribuido, respetando la forma natural del rizo. Además, realza el gesto de los rizos y aporta un look natural y sofisticado al mismo tiempo.

Mullet rizado

Aquí tenemos un estilo que brinda volumen y textura. Es ideal para mujeres arriesgadas porque brinda carácter y personalidad. Cuenta con versatilidad por lo que puedes peinar desde efecto mojado hasta un acabado más pulido o despeinado. La clave está en ajustar capas, flequillo y peso en la nuca para equilibrar facciones.

Pixie curly

Por otro lado, tenemos esta opción fresca, moderna y muy expresiva. Ayuda a realzar la textura natural y resalta tu rostro. Este estilo definen los rizos de forma natural, logrando un look cómodo, fresco y elegante al mismo tiempo. Se recomienda para rostros redondos dejar mayor longitud en la coronilla y las patillas, mientras que, para los alargado un flequillo suave ayudará a equilibrar.

Wolf cut rizado

Este es un estilo más largo, pero con movimiento y definición. Se combinan capas degradadas y un desfilado en el contorno del rostro, que “ayuda a equilibrar pómulos prominentes y a dar una apariencia más armónica”. También suele llevar un flequillo largo que enmarca la cara y resalta la mirada.

Curly luxe bob

Por último, tenemos este corte de pelo que cuenta con forma precisa, capas ligeras y una longitud pensada para acompañar el movimiento natural del cabello. Si bien mantiene la estructura del bob, va introduciendo capas muy sutiles que permiten que el rizo se forme de manera natural, sin apelmazarse.