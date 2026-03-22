5 cortes de pelo para cabello rizado ideales para primavera

Cuando tenemos el cabello rizado, es fundamental encontrar los mejores cortes de pelo, estilos que nos ayuden a mejorar la apariencia de nuestra melena, además de aprovechar todo el volumen natural que tenemos. Además, con la llegada de la primavera, deben ser estilos que nos ayuden a soportar el clima.

Para que te puedas hacer tu cambio de look, te vamos a compartir los estilos que puedes escoger, alternativas que te darán un aspecto único. Así que toma nota de todas las recomendaciones.

¿Cómo cortarse el pelo rizado?

Para obtener las mejores opciones de cortes de pelo para cabello rizado, consultamos con el Modo IA de Google, quien nos explica que debemos escoger estilos que nos ayuden a disminuir el peso, se esponjen con mayor libertad y eviten el calor en el cuello. Estas fueron sus recomendaciones para la primavera:

Wolf Cut : Muchas capas cortas que quitan volumen a los laterales, una opción fresca para poder llevar.

: Muchas capas cortas que quitan volumen a los laterales, una opción fresca para poder llevar. Botticelli Bob : Va encima de los hombros; es una gran alternativa para poder cortar la melena, pero no en exceso.

: Va encima de los hombros; es una gran alternativa para poder cortar la melena, pero no en exceso. Midi con capas invisibles : Elimina el peso, pero las capas no son tan visibles.

: Elimina el peso, pero las capas no son tan visibles. Corte mariposa : Un estilo que sigue a la moda y que se puede adaptar a cualquier melena, ideal para poder llevar recogido.

: Un estilo que sigue a la moda y que se puede adaptar a cualquier melena, ideal para poder llevar recogido. Pixie reconstruido: Para algo más atrevido, puede pedir los laterales muy cortos y gran parte de los rizos en la parte superior.

¿Cómo puedo cuidar mi cabello en primavera?

Con la llegada de la primavera, va acompañada de un intenso calor, situación que puede ser compleja para todos. Por eso los cortes de pelo se vuelven infalibles para soportar el intenso clima.

Si tienes el cabello rizado o lacio, es importante que le des ciertos cuidados a tu melena, para que no se vea tan afectada por el cambio de estación. Realiza lo siguiente: