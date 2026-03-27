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5 cortes de pelo para disimular cicatrices en la cabeza

Con buenas elecciones podrás ocultar de la mejor manera las marcas que te generan inseguridad.

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Tu cabello es un gran aliado.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Las cicatrices pueden generar desconfianzas o en algunos casos traer recuerdos dolorosos. Es por esto que muchas personas optan por ocultarlos de diferentes maneras.

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Para disimular cicatrices en la cabeza, la clave es elegir un estilo que aporte cobertura estratégica o que integre la marca dentro de un diseño deliberado. Aquí tienes 5 cortes y estilos recomendados.

¿Qué cortes de pelo pueden ocultar cicatrices?

Corte con Textura y Capas (Textured Cut): Al añadir capas y textura, el cabello adquiere más volumen y movimiento, lo que ayuda a camuflar cicatrices pequeñas o irregulares al evitar que el pelo se asiente de forma plana sobre el cuero cabelludo.

Degradado Estratégico (Tailored Fade): Si la cicatriz está en los laterales o la nuca, un barbero puede realizar un degradado que comience justo por debajo de la marca (aprox. 1 cm) para que el cabello más largo de arriba la cubra naturalmente.

Corte César o con Flequillo (Caesar Cut): Ideal para cicatrices en la zona frontal o coronilla. Este corte mantiene el cabello corto pero con un flequillo hacia adelante que permite peinar y moldear mechones para tapar áreas específicas.

Comb Over con Raya Marcada (Hard Part): Para cicatrices en la parte superior, dejar el cabello lo suficientemente largo para peinarlo hacia un lado permite una cobertura efectiva. Una raya marcada ayuda a definir el estilo y mantener el cabello en su lugar.

Diseños Artísticos (Freestyle Hair Design): En lugar de ocultar la cicatriz, algunos estilos incorporan la marca dentro de un diseño de rayas o patrones geométricos hechos con la rasuradora, haciendo que la cicatriz parezca parte intencional del corte.

Los expertos también recomiendan los siguientes consejos:

Evita peinados muy tensos: Las coletas altas o moños muy apretados pueden ejercer presión sobre el cuero cabelludo y, en algunos casos, empeorar la visibilidad o causar pérdida de cabello adicional.

Productos de camuflaje: Puedes complementar tu corte con fibras capilares o correctores de cuero cabelludo que igualen el color de la piel con el del cabello para una apariencia más densa.

Soluciones permanentes: Si buscas algo definitivo, la micropigmentación capilar (SMP) es una técnica no quirúrgica que tatúa pequeños puntos para simular folículos pilosos sobre el tejido cicatricial.

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