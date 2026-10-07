4 cortes de pelo para frentes amplias; opciones con las que no vas a batallar con el aire de noviembre

Noviembre es una fecha en la que hay mucho aire, características climatológica que puede ser contraproducente para quienes tienen cortes de pelo que ayudan a ocultar o disimular las frentes amplias, ya que algunos cuentan con fleco y suelen generar muchos problemas.

Es así que te detallaremos 4 opciones que puedes considerar para que el aire no perjudique tu aspecto y al mismo tiempo ayude a ocultar la frente de forma sencilla.

4 cortes de pelo para disimular la frente amplia en noviembre

French Bob

Uno de los cortes de pelo que se destacan por tener una longitud por abajo de la mandíbula y por arroba de los hombros, para ocultar las frentes amplias suelen aplicarse flecos de cortina, una forma sencilla con la ves a disimular y al mismo tiempo evitando que el aire de noviembre haga que su acomodo sea más complejo.

Butterfly Cut

Otra de las grandes opciones de cortes de pelo con las que podrás lucir una frente más pequeña, en especial al ser un corte que cuenta con múltiples capas y que puede usarse en una melena corta o larga. De igual manera para agregarle un fleco puedes optar por la versión cortina.

Midi con fleco

Si quieres tener una melena mediana, puedes optar por la opción midi, que va al nivel de los hombros o ligeramente por debajo. Para evitar problemas con el aire de noviembre, puedes pedir un fleco desfilado o de lado. Al escoger flecos muy rectos o gruesos, nos arriesgamos a que constantemente se despeine ante ráfagas.

Pixie Asimétrico

Para quienes buscan cortes de pelo muy drásticos, pueden optar por el Pixie Asimétrico, en el que se le aplica un fleco de lado largo, igualmente por la textura que tiene a los lados y el volumen que genera en los mechones, ayudan a disimular las frentes amplias y desvía la atención de las arrugas, además de ser aquella alternativa con la que vas a eliminar el peso den tu melena.