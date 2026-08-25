Estos son los cortes de pelo más recomendados por peluqueros

Cambiar de corte de pelo puede ser una forma sencilla de renovar la imagen sin necesidad de hacer una transformación radical. A medida que pasan los años, existen estilos que pueden aportar movimiento, frescura y personalidad al rostro.

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Desde opciones cortas hasta melenas con capas, las tendencias ofrecen alternativas para diferentes tipos de cabello y preferencias. Estos son algunos de los cortes que pueden favorecer a los 30, 40 y 50 años, con propuestas versátiles para actualizar el look.

¿Cuáles son los cortes de cabello que recomiendan para mujeres de 30, 40 y 50 años?

A los 30 años, los estilistas coinciden en que es un buen momento para experimentar con cortes cortos y con estilo desenfadado. Entre las propuestas destacan el pixie, el bixie, los cortes tipo mullet y el shaggy con flequillo, opciones que permiten jugar con diferentes texturas y formas.

El bixie, una mezcla entre pixie y bob, destaca por su versatilidad y puede adaptarse según las facciones y el tipo de cabello. También se recomienda el shaggy con flequillo, especialmente para quienes buscan un resultado fresco, juvenil y con movimiento.

Para los 40 años, las propuestas se orientan hacia cortes que combinan elegancia, practicidad y movimiento, sin dejar de lado las tendencias. Las melenas a la altura de los hombros y estilos como el clavicut pueden aportar estructura y adaptarse fácilmente a distintos tipos de rostro.

A los 50, los expertos también apuestan por cortes clásicos y versátiles que permitan mantener la imagen actual. Las opciones con capas, volumen y diferentes longitudes pueden personalizarse para favorecer las facciones y facilitar el peinado.

Los especialistas consultados destacan que la edad no debería ser una regla para elegir un corte. La personalidad, el estilo de vida, el tipo de rostro y las características del cabello son factores mucho más importantes al momento de decidirse por un nuevo look.