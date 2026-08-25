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Estos son los cortes de pelo más recomendados por peluqueros

Estos cortes de pelo destacan por su versatilidad y ayudan a renovar el look a los 30, 40 y 50 con opciones modernas, elegantes y fáciles de llevar.

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|Freepik

Escrito por: Julieta García | Marktube

Cambiar de corte de pelo puede ser una forma sencilla de renovar la imagen sin necesidad de hacer una transformación radical. A medida que pasan los años, existen estilos que pueden aportar movimiento, frescura y personalidad al rostro.

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Desde opciones cortas hasta melenas con capas, las tendencias ofrecen alternativas para diferentes tipos de cabello y preferencias. Estos son algunos de los cortes que pueden favorecer a los 30, 40 y 50 años, con propuestas versátiles para actualizar el look.

¿Cuáles son los cortes de cabello que recomiendan para mujeres de 30, 40 y 50 años?

A los 30 años, los estilistas coinciden en que es un buen momento para experimentar con cortes cortos y con estilo desenfadado. Entre las propuestas destacan el pixie, el bixie, los cortes tipo mullet y el shaggy con flequillo, opciones que permiten jugar con diferentes texturas y formas.

El bixie, una mezcla entre pixie y bob, destaca por su versatilidad y puede adaptarse según las facciones y el tipo de cabello. También se recomienda el shaggy con flequillo, especialmente para quienes buscan un resultado fresco, juvenil y con movimiento.

Para los 40 años, las propuestas se orientan hacia cortes que combinan elegancia, practicidad y movimiento, sin dejar de lado las tendencias. Las melenas a la altura de los hombros y estilos como el clavicut pueden aportar estructura y adaptarse fácilmente a distintos tipos de rostro.

A los 50, los expertos también apuestan por cortes clásicos y versátiles que permitan mantener la imagen actual. Las opciones con capas, volumen y diferentes longitudes pueden personalizarse para favorecer las facciones y facilitar el peinado.

Los especialistas consultados destacan que la edad no debería ser una regla para elegir un corte. La personalidad, el estilo de vida, el tipo de rostro y las características del cabello son factores mucho más importantes al momento de decidirse por un nuevo look.

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