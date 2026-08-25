Ideas de DIY: las bolsas de papel que te dan en las tiendas pueden convertirse en decoración

Casi siempre terminan en la basura, pero las bolsas de papel que dan los comercios para guardar las compras son un excelente material para reciclar. Y una de las formas más bonitas para hacerlo, consiste simplemente en apostar por las ideas DIY para transformarlas en hermosas piezas que mejoren la vista de las habitaciones sin tener que gastar tanto dinero.

¿Cómo reciclar bolsas de papel? 3 ideas DIY para darles una segunda vida y decorar la casa

Cuadros originales para la pared. Si ya te aburriste de tener las paredes planas y sin decoración no quieres saturar los espacios, prueba creando cuadros aesthetic con bolsas de papel reciclada. Puedes usar los modelos de tiendas que traen diferentes colores y tipos de letras; o bien, usando el clásico color café como si fuera un óleo para pintar flores, estrellas o hasta animales. El paso final consiste simplemente en enmarcar las piezas para que no se ensucien, eligiendo los colores y texturas que mejor se acoplen al espacio.



Las ideas DIY son perfectas para decorar la casa con poco presupuesto|Pinterest

Guirnaldas con papel reciclado para adornar las ventanas. Ya sea que vayas a tener una reunión o simplemente quieras embellecer los cuartos de tu casa, una de las ideas DIY que nunca fallan con bolsas de papel recicladas, es haciendo guirnaldas. En este caso, la imaginación es el límite y hay un sinfín de modelos que pueden replicarse; como cadenas para un efecto aesthetic hasta estrellas y corazones para que todo el lugar se vea mucho más llamativo.



Las ideas DIY son perfectas para decorar la casa con poco presupuesto|Pinterest

Lámparas con bolsas de papel que ya no usas. Para elevar por completo la decoración de tu hogar con poco presupuesto, una de las mejores alternativas son las lámparas con papel de segundo uso, como del que están hechas las bolsas que te dan en las tiendas. Aquí es importante elegir una pieza amplia y que esté en perfectas condiciones; luego hay que ponerle un par de foquitos LED, preferentemente de pilas, para no tener que hacer instalaciones de luz. El diseño puede quedar plano o personalizarse, con dibujos hechos a mano o con cortes en forma de estrella para que el resultado sea mucho más acogedor.

