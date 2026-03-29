5 cortes de pelo para mujeres de 20 a 29 años que tienen el cabello ondulado

Es usual que las mujeres constantemente busquen cortes de pelo que les ayuden a lucir espectaculares, logrando verse más jóvenes y con un aspecto más sofisticado. En la actualidad hay muchas opciones, pero debemos escoger sabiamente para no tener un look avejentado o poco favorecedor.

Al Extremo | Programa 28 de marzo del 2026

Si todavía no escoges tu nuevo look, entonces quédate, porque te vamos a compartir algunas opciones, las cuales son ideales para personas de 20 a 29 años y que tienen el cabello ondulado.

¿Qué cortes de pelo hacerte?

Aunque a los 20 a 29 años todo nos queda bien, es importante escoger los mejores cortes de pelo que se adecuen a ti, ya que te ayudarán a tener un look moderno, fresco y sofisticado. El Modo IA de Google nos recomienda las siguientes opciones para mujeres con el cabello ondulado:

Wolf cut: Un look rebelde que te ayudará a quitarle peso a tu pelo; se destaca por ser una mezcla entre mullet y shag.

Curly Shag: Peinado de los setentas que regresa con más fuerza a los salones de belleza, al que se le coloca flequillo y capas cortas.

Long layers: Capas largas, una gran opción para quienes no desean sacrificar el largo de su melena.

Corte bob: Otro que ya está dominando los salones de belleza. Ya sea que lo pidas a nivel de la mandíbula o de los hombros, todo dependerá de lo que quieras.

Clavicut: Una gran alternativa para mantener una melena media, ya que va a nivel de la clavícula; vas a aligerar tu melena.

¿Cómo se identifica el cabello ondulado?

Es común que ciertas personas no logren identificar si tienen el cabello ondulado, y que fácilmente lo puedan confundir con una melena lacia. Para poder identificarlo con mayor facilidad, se recomienda que, si se seca y mantiene su forma, tu pelo es lacio. Pero si al secarse forma ligeras ondulaciones y presenta frizz, nos indica que tu melena es ondulada.

Es importante que puedas identificar el tipo de mechones que presentas; así se te facilitará al momento de estilizar algunos de los cortes de pelo que te mencionamos para mujeres de 20 a 29 años.