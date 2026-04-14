7 cortes de pelo para darle volumen a tu cabello sin perder sofisticación

Sin dudas, uno de los principales problemas que presentan las mujeres es la falta de volumen en el cabello. Esto puede ser como consecuencia del paso del tiempo o por el mismo pelo liso. Sin embargo, esto los puedes revertir con la ayuda de algunos cortes de pelo.

Las capas son fundamentales para lograr el objetivo y el bob escalado liso es uno de los favoritos. Los cortes escalados se pueden adaptar a diferentes longitudes y se va trabajando con las capas.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para dar volumen?

Bob con flequillo lateral

Una de las primeras opciones es el bob que cuenta con capas suaves en las puntas que se combinan con un flequillo lateral. Es ideal para rostros alargados ya que aporta volumen a la altura de la nuca, equilibrando las proporciones del rostro.

Microbob escalado

Luego nos encontramos con un estilo con volumen y textura. El bob corto con puntas desfiladas, te da la oportunidad de jugar con los peinados como añadir ondas para potenciar el volumen.

Media melena

En este cao tenemos una media melena con raya al medio que luce bien en rostros ovalados y alargados. El corte en cuestión gana movimiento y evita que el cabello liso se vea plano, especialmente cuando las puntas están desfiladas, logrando un acabado más ligero sin perder densidad

Bob con flequillo cortina

Este corte queda bien cuando debes añadir volumen a la zona superior del cabello o movimientos laterales. Las puntas quedan a la altura de la mandíbula y el flequillo cortina se encarga de añadir volumen en la parte superior, logrando un acabado equilibrado.

Escalado sutil

Aquí tenemos un corte de pelo discreto en el cual se trabajan las puntas con capas largas y sutiles. Se aporta movimiento sin necesidad de modificar en exceso la forma de la melena y concentra el volumen en la parte final. Es especialmente favorecedor en cabellos finos.

Con flequillo abierto

Un corte de pelo escalado combinado con un flequillo abierto, es perfecto para un cabello con movimiento y volumen. Además, puedes integrar el flequillo entre las capas, se enmarca el rostro suavemente sin endurecer los rasgos por lo que podrás evitar bloques compactos.

Long bob escalado

Por último, tenemos este corte de pelo que aporta volumen sin necesidad de recargar la melena. Tiene un largo hasta los hombros por lo que el pelo se ve con mayor cuerpo y un acabado visualmente más denso y equilibrado.