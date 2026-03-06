Las 3 cosas que pueden ser de mucha ayuda cuando la lluvia nos sorprende

México ha comenzado a vivir el mes de marzo que es considerado como un mes de transición en el que se produce el fin del invierno y se le da la bienvenida a la primavera. En esta temporada, el clima predominante es cálido y seco, aunque pueden existir contrastes importantes dependiendo del lugar geográfico en el que nos encontremos.

En este marco, las previsiones meteorológicas dan cuenta sobre la presencia de lluvias que, aunque son poco frecuentes en esta temporada, sí pueden sorprendernos en cualquier momento. Ante esto, es aconsejable estar preparados para evitar pasar malos momentos.

Lluvias sorpresa en México

Durante marzo, los frentes fríos de Estados Unidos y Canadá siguen bajando hacia México por lo que, al chocar con el aire cálido local, pueden dar lugar a lloviznas o lluvias ligeras. Estos fenómenos pueden apreciarse principalmente en el centro y norte del país.

Para que las lluvias no nos sorprendan, lo más aconsejable es consultar con los organismos encargados de ofrecer las previsiones meteorológicas de cada día antes de salir de casa. Además, en la medida de lo posible, llevar paraguas o elementos que puedan sernos de ayuda ante las inclemencias climáticas.

¿Qué cosas ayudan ante las lluvias?

Si eres de las personas que a diario deben salir de sus casas y por varias horas no regresan, tal vez te resulte de mucha utilidad conocer las cosas que deberías contigo por si te sorprenden las lluvias.

Una de ellas, y tal vez la principal y más obvia, es contar con un paraguas compacto ya que, entre todos los modelos que existen, se trata de una herramienta muy útil y fácil de llevar. Con este objeto puedes protegerte del agua y también cuidar tus pertenencias.

La otra recomendación gira en torno a la protección de los dispositivos móviles. Es por eso que se aconseja llevar una bolsa plástica sellable o una funda impermeable de modo que, ante una lluvia sorpresiva, estos no queden expuestos al agua y posibles daños.

Finalmente, los ponchos o impermeables ligeros se convierten en grandes aliados cuando el caudal de las lluvias es grande. También son fáciles de transportar y son de mucha utilidad cuando las inclemencias del tiempo son adversas y nos toman por sorpresa.