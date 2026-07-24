Estas son las cosas que debes limpiar en tu casa antes de que inicie agosto 2026

Antes de que comience agosto, muchas personas aprovechan para hacer una limpieza profunda, no solo para mantener el orden, sino también para renovar la energía del hogar. De acuerdo con diversas creencias, deshacerse del polvo y la suciedad ayuda a dar paso a nuevas oportunidades.

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Algunos objetos suelen acumular más energía que otros debido a su uso contante o al lugar donde se encuentran. Limpiarlos antes de iniciar el nuevo mes puede contribuir a crear un ambiente más armonioso y propicio para atraer bienestar y abundancia.

¿Qué objetos debes limpiar antes de que comience agosto?

Con la llegada de agosto, muchas personas aprovechan el cambio de mes para reorganizar su hogar y dejar atrás todo aquello que ya no aporta tranquilidad. Más allá de ser una tarea doméstica, dedicar tiempo a limpiar ciertos objetos ayuda a mantener los espacios en buen estado y a iniciar una nueva etapa con una sensación de orden y renovación.

Uno de los principales elementos que conviene limpiar son los espejos, ya que suelen acumular polvo, manchas y huellas que opacan su brillo. También es recomendable lavar las ventanas y puertas, pues son superficies de uso contante que acumulan suciedad con facilidad y permiten que la luz natural entre con mayor claridad cuando están limpias.

No olvides prestar atención a las escobas, trapeadores, cubetas y demás utensilios de limpieza. Aunque se utilizan para asear la casa, también requieren mantenimiento para evitar que acumulen bacterias, malos olores o residuos. Asimismo, es un buen momento para ordenar y desinfectar el escritorio, la mesa de trabajo o estudio, eliminando papeles y objetos que ya no utilizas.

Finalmente, limpia los portarretratos, lámparas, plantas, repisas y adornos decorativos, ya que suelen acumular polvo sin que lo notes. Mantener estos objetos en buenas condiciones mejora la apariencia del hogar y permite recibir agosto con los espacios más limpios, organizados y agradables para comenzar el mes con una sensación de bienestar.