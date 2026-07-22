5 mejores cosméticos para combatir la deshidratación, manchas y revivir tu piel esta temporada

Sin dudas, el verano requiere de un importante cuidado de la piel para poder protegerla de la deshidratación, las manchas o para recuperar su luminosidad. Es por esto que te recomendamos los mejores cosméticos para usar.

Los expertos manifiestan que en el verano la piel pierde agua fácilmente debido al calor, el sol y el contacto frecuente con el agua. Ante esto es que debes hidratar habitualmente.

¿Cuáles son los mejores cosméticos para la piel?

Se deben elegir productos con textura liviana, aplicar sérums y cremas sobre la piel ligeramente húmeda y no saltear la hidratación diaria para mantener el equilibrio cutáneo. El consumo de agua también es importante para mejores resultados.

Vichy tiene el sérum con vitamina C para iluminar la piel del rostro

Este producto actuará sobre los efectos causados por las horas continuadas al sol, típicos de la exposición veraniega. Funciona como una barrera protectora de agentes externos como la contaminación, mientras que combate, a su vez, la glicación y los signos de cansancio.

La Roche-Posay para prevenir las manchas

El uso de protector solar es sumamente importante y este es uno de los recomendados. Debes pedirlo como Anthelios UV-MUNE 400 Oil Control Fluid SPF50+.

Con su filtro UV te defiende "frente a los rayos UVA ultralargos", mientras "protege contra el daño celular profundo". Si prefieres añadir una tonalidad extra al rostro, también puedes utilizar una crema solar con color.

Tu rostro lucirá de la mejor manera.|Canva

Crema hidratante de ISDIN

La crema hidratante es sumamente importante por lo que puedes elegir esta presentación con ácido hialurónico y antioxidantes, te presentamos Hyaluronic Moisture Normal to Dry de ISDIN. Funciona tanto en piel normal como en seca. Tiene una textura ligera, es ideal para utilizar en verano, tanto para nutrir la piel como para prevenir y reducir los signos de la edad.

Tónico de SKIN 1004

El tónico facial Madagascar Centella Probio-Cica de SKIN 1004, contribuye a que tu piel quede preparada para recibir y absorber los siguientes pasos de tu rutina diaria de skincare. Además, calma y relaja la piel después de horas expuesta al sol y a los consecuentes daños de los agentes externos a los que ha sido sometida.

Aceite seco reparador es ideal

Los profesionales de Isséimi recomiendan utilizar en verano este aceite de baobab ozonizado para pieles apagadas ya que "tras la exposición al sol, la piel necesita nutrición y reparación, pero sin aportar pesadez".

Cabe destacar que este producto brinda un extra de luminosidad a la piel, a la vez que hidrata, protege y purifica el cutis. También puedes utilizar un oil capilar restaurador en tu cabello, para reparar las puntas abiertas y evitar la sequedad en verano.