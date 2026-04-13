Cómo lograr piel glow si tienes piel grasa y sin brillo excesivo

El maquillaje glow está en tendencia y se ha colocado en el puesto del favorito de esta temporada debido a que deja la piel con un brillo natural que hace que resalte, se vea radiante y saludable.

Sin embargo, no todas las personas puede aplicar el efecto glowy por igual. Por ejemplo, las pieles grasas, necesitan de un procedimiento diferente que les permita lucir sin verse demasiado brillosas.

Venga La Alegría | Programa 8 de abril 2026 Parte 2 | El reporte previo a la declaración de ‘El Patrón’ en el penal de La Pila, la visita de Valentina y mucho más

Así logras una piel glow si tienes piel grasa

En las pieles grasas, el secreto está en enfocarse en la hidratación profunda y en el control estratégico de la luz, evitando agragar más grasa y enfocándose en el efecto de "humedad saludable", para evitar el aspecto de una piel sudada.

Preparación de la piel

Antes de comenzar con el maquillaje se necesita trabajar la piel, ya que el brillo natural que queremos conseguir viene de una tez saludable y no del exceso de cebo.

El secreto de la piel glow es el cuidado correcto de la piel|Pinterest

El primer paso consistirá en una limpieza suave, después sigue la hidratación en capas ligeras, posteriormente la crema tipo gel para evitar texturas pesadas y al final agregar vitamina C por las mañanas para aumentar la luminosidad.

Truco del glow sin grasa

Se obtiene aplicando una crema iluminadora o un primer luminoso solo en las zonas altas, como los pómulos, las sienes y el arco de Cupido.

La piel hidratada te ayudará a conseguir un glow sin grasa|Pinterest

Recuerda que debes utilizar una base de cobertura ligera a media o incluso una base mate. Así conseguirás que el glow no provenga de la grasa, sino de los productos de preparación que incorporaste a tu rutina de skincare.

Toques finales

Recuerda que los productos que utilices deberán aplicarse a toques o con una esponja húmeda y necesitarás evitar arrastrarlos por tu rostro.

El maquillaje glow luce una piel radiante|Pinterest

Al final deberás sellar con un polvo traslúcido para que tu maquillaje perdure, aunque solo en las zonas necesarias, como la T, que abarca la frente, la nariz y la barbilla. Además del área debajo de los pómulos para mantener una apariencia jugosa y natural en el resto de la cara.

