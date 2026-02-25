Así puedes crear un repelente de mosquitos casero para la primavera

Con la llegada de la primavera, también llegan los implacables insectos, los cuales se hacen presentes en los hogares debido al aumento de las temperaturas. Por esa razón, al salir de casa, es importante llevar con nosotros un repelente de mosquitos casero, una alternativa económica y fácil de hacer.

Para que lo puedas crear y llevar a todos lados, te vamos a detallar cómo lo puedes hacer en unos sencillos pasos, una receta que debes tener lista para cualquier día de la semana.

¿Cómo hacer un repelente con plantas?

Es una realidad que a los molestos insectos les desagradan los olores intensos; por esa razón, en la receta, te vamos a detallar cómo crear el repelente de mosquitos casero para no ser víctima de terribles piquetes durante la primavera. La receta fue subida por MatyCocinaok:

En una olla vamos a colocar 500 mililitros de agua en la estufa hasta que hierva. En un cuenco o tazón resistente al agua caliente vamos a colocar 1 rama de romero, 2 ramas de lavanda, 5 hojas de limonero y el agua hirviendo. Dejamos reposar por 10 horas. Pasado el tiempo, colamos. En un atomizador coloca una parte de la preparación que hicimos y la otra de alcohol de uso médico; puede ser mitad y mitad.

En algunos casos ante estos repelentes, se recomienda aplicar algunas gotas de aceite esencial de lavanda, menta y romero, ya que ellos nos ayudan a potenciar aún más el olor, ahuyentando a los insectos de tu piel.

¿Qué olor odian más los mosquitos?

Al momento de crear tu repelente de mosquitos casero, es fundamental que conozcas cuáles son los aromas que suelen odiar más, ya que son olores que puedes implementar en tu preparación. Opta por añadir los siguientes:

Eucalipto.

Lavanda.

Citronela.

Menta.

Romero.

Albahaca.

Igualmente, para mantenerlos lejos de tu hogar, puedes usar los aromas mencionados en un aromatizante o colocar las plantas en ventanas durante la primavera, una temporada en la que suelen meterse con mayor facilidad dentro de las habitaciones.