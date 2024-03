Cuando se trata de proteger nuestra salud y evitar las molestias causadas por los mosquitos, es fundamental contar con repelentes efectivos. Y aunque existen numerosas opciones naturales que prometen mantener a raya a estos insectos, no todos cumplen con su función de manera eficaz. En este artículo, desvelaré cuáles son los repelentes caseros para ahuyentar mosquitos que no sirven. Conocer la verdad detrás de estos remedios caseros nos permitirá tomar decisiones informadas y proteger nuestra salud de manera efectiva.

¿Qué es lo más eficaz para ahuyentar a los mosquitos?

En primer lugar, el repelente casero de mosquitos hecho con aceite de eucalipto limón ha sido aprobado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos como un método efectivo para repeler a estos insectos. Un estudio realizado en Australia y publicado en la revista Journal of the American Mosquito Control Association demostró que una mezcla de 32 por ciento de aceite de eucalipto limón protege durante tres horas arriba del 95 por ciento contra estos animales.

De acuerdo con investigadores de la Universidad del Estado de Nuevo México, una forma eficaz de utilizar este repelente natural es preparar en casa una mezcla que contenga una parte de aceite de eucalipto limón y 10 partes de aceite de girasol, las propiedades repelentes de este preparado pueden durar hasta seis horas.

También te puede interesar: ¿Cuántas veces hay que limpiar el baño? Esto dice la ciencia

Por otro lado, en Corea del Sur, mediante un estudio realizado con ratones sin pelo, se comprobó que el aceite de lavanda es efectivo para proteger de las picaduras de mosquitos. Además, la lavanda tiene propiedades analgésicas, antifúngicas y antisépticas, lo que significa que no solo previene las picaduras de estos insectos, sino que también puede calmar y suavizar la piel.

¿Cuáles remedios caseros para ahuyentar mosquitos no funcionan?

No todo lo natural funciona, pues la esencia de vainilla y quemar cartón no han demostrado ser efectivos como repelentes. Al respecto de estos métodos, la doctora en biología Romina Barrozo del Conicet y la Universidad de Buenos Aires ha desmentido, a través del medio Infobae, la eficacia de la esencia de vainilla y la quema del cartón de los huevos como repelentes: “no hay evidencia científica que respalde la efectividad de estos métodos, por lo que no se recomienda su uso. Además, la combustión del cartón puede ser tóxica para las personas”.

Por último, el mito de colocar residuos de café en el agua de los floreros para eliminar larvas de mosquitos ha sido desmentido por el Ministerio de Salud de la Nación. Este aseguró que no existe ningún estudio científico que respalde esta afirmación y declaró que, “la mejor manera de prevenir la proliferación de mosquitos es cambiar el agua de los floreros, platos y portamacetas cada tres días, o utilizar arena húmeda en lugar de agua en los floreros, así como cepillar las paredes de los recipientes para eliminar posibles huevos de mosquitos”.

También te puede interesar: La razón por la que cada vez más personas guardan los frascos de café