Estos son los cristales que debes usar para atraer la fortuna

Las personas buscan constantemente la abundancia en lo emocional o espiritual. Es por esto que en este sentido entran en juego los cristales que se han convertido en poderosos aliados para manifestar prosperidad y desbloquear caminos hacia el éxito.

"¡Lo van a refundir en el bote!”, Gloria acusa a su ex de violento, pero... ¿por qué no lo ha denunciado?

Quienes saben sobre el tema manifiestan que no solo es desear la fortuna sino que también se debe alinear con la frecuencia vibratoria. Es por esto que se debe tener en cuenta que la energía vibra según nuestros pensamientos: el miedo baja la frecuencia, mientras que la fe y la confianza la elevan.

¿Cuáles son los cuarzos para atraer la fortuna?

Ópalo verde: equilibrio y apertura a la abundancia

Este es uno de los más poderosos para quienes buscan nuevas metas sin pasar por el miedo y la ansiedad. Este cristal ayuda de la siguiente manera;



Emana energía de equilibrio y tranquilidad

Reduce dudas e inseguridades

Ayuda a confiar en el proceso

Fomenta entusiasmo por lo que está por llegar

Es importante debido a que trabaja la energía emocional. Puedes usarlo a la hora de manifestar abundancia ya que por lo general nos bloqueamos con las preocupaciones vinculadas a “cuándo” o “cómo” sucederá. El ópalo verde ayuda a soltar esa tensión.

#Octubre #opalos #joyas

Broche de ópalo "Peacock" diseñado y donado por Harry Winston en 1977 al Museo Nacional de Historia Natural. pic.twitter.com/ZlSyvpVC2j — ᒍ💍Yᗩᔕ ᑕOᑎ ᕼIᔕT💍ᖇIᗩ (@Joyasconhistor2) October 13, 2021

Con este cristal vas a obtener una vibración suave que permite disfrutar del presente mientras que el universo va organizando las oportunidades. Es recomendado para quienes están iniciando un proyecto, emprendimiento o cambio personal.

Aventurina amarilla: confianza y poder personal

Este cristal es conocido por su capacidad de amplificar la energía y fortalecer la autoestima. Con su uso se activa el chakra del plexo solar, que es el centro energético vinculado con el poder personal, la determinación y a la seguridad interior. Si logras un equilibrio en esta área pues la abundancia fluye.

Los beneficios principales son:



Refuerza la confianza en uno mismo

Ayuda a manifestar intenciones

Incrementa motivación y liderazgo

Atrae oportunidades laborales y financieras

Se recomienda usar cuando se busca crecer profesionalmente o tomar decisiones importantes. Si sientes que dudas de tu valor o que el miedo te frena, este cristal actúa como recordatorio de tu potencial.

Aventurina amarilla: Mineral de dióxido de silicio y miembro de la familia del cuarzo. Se puede encontrar en una variedad de tonos amarillos y obtiene su color de pequeñas inclusiones de mica o moscovita. Se cree puede ayudar a eliminar toxinas y mejorar el flujo de energía. pic.twitter.com/dCzmtmmezM — Memoria-Arte-Pintura (@arte_miscelanea) April 1, 2023

Apatita azul: mentalidad de abundancia

Por último, tenemos este cristal que cambia la mente por lo que es ideal para transformar tu realidad ya que para ello se debe transformar el pensamiento. La Apatita azul ayuda en:



Estimula claridad mental

Aumenta motivación y enfoque

Fomenta acción concreta

Eleva entusiasmo por la vida

• Apatita azul pic.twitter.com/b7EaGKx36L — Sarah con H (@astraldrak) May 5, 2024

Te lleva del sueño a la acción lo que es ideal para quienes desean abundancia, pero les cuesta dar el paso necesario para lograrlo. Este cristal despierta iniciativa y disciplina por lo que se recomienda usar cuando quieres adquirir un nuevo hábito, emprender o romper patrones limitantes.

