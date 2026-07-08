Cómo hacer un cuadro de Toy Story con papel de baño, una manualidad entretenida para los niños

Con la cercanía de las vacaciones, son muchos los niños que se van a quedar en casa, un gran momento para que puedan descansar y disfrutar un poco de su libertad. Para que no se aburran en el interior de sus hogares, pueden hacer una manualidad entretenida para crear un cuadro de Toy Story usando papel de baño.

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Es así que te detallaremos cómo se hace; es una técnica segura de realizar que te ayudará a que los pequeñines de la casa no se aburran y no estén pegados a las pantallas.

¿Cómo hacer un cuadro desde casa?

La idea del cuadro de Toy Story fue publicada por la cuenta de @jelly.fish_1122, una alternativa que podemos usar para decorar tu habitación usando materiales que tenemos en casa. Para que los niños puedan realizar la manualidad entretenida con papel de baño, hay que hacer lo siguiente:

Toma varios rociadores con agua y les agregamos colorante alimenticio; escoge los colores que vayas a necesitar dependiendo del personaje. Extiende varias hojas de papel y rocíalas con el agua; dejamos secar para después poder usarlas. Sobre un rectángulo de unicel, vamos a dibujar los patrones del uniforme de tu personaje favorito, ya sea Buzz Lightyear, Woody, Jessi o quien tú quieras. Con ayuda de un palillo de madera pequeño, introduce el papel desde el centro, siguiendo el patrón que aplicaste con el color que le corresponde; esto le dará un efecto más esponjoso. Al finalizar, obtendrás un cuadro con textura de tu personaje favorito. No olvides colgarlo para poder lucirlo en tu habitación. Si en el proceso observas que te hace falta papel de cierto color, no te preocupes, tómate tu tiempo para pintar más papel y tenerlo listo para seguir con la manualidad.

¿Con qué puedo reemplazar el papel de baño?

Si quieres evitar la tarea de pintar el papel de baño de colores, en su lugar puedes añadir china o crepe; primero realiza un pequeño orificio en el unicel y, con el palillo de madera, introduce el papel suavemente.

Otra alternativa que puedes hacer en el cuadro de Toy Story es hacer bolitas de papel de colores y pegarlas al siguiente patrón; hay muchas alternativas para que los niños puedan disfrutar de la manualidad entretenida.