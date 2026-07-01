Manualidades de Naruto: 3 ideas para hacer tus propios personajes de forma muy creativa

Nuestras manos son una de las partes del cuerpo que más utilizamos y que mayor importancia tienen. Con ellas podemos hacer muchas cosas y crear es una de las prácticas que más se destacan cuando se quiere pasar de una idea abstracta a algo material.

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Por su puesto que el proceso de creación requiere de nuestra imaginación y creatividad, pero no se necesita ser un artista o tener grandes habilidades para hacerlo. En la actualidad, los tutoriales abundan en redes sociales y plataformas digitales por lo que solo debemos ponernos manos a la obra.

¿Por qué elegir las manualidades en el presente?

En la actualidad, el mundo de las manualidades está ganando cada vez más adeptos y es que las personas están buscando alternativas para escapar algunos minutos de sus agobiantes rutinas laborales y del poder absorbente de las pantallas.

@soydraknar Cómo hacer a NARUTO en globo involcable🎈 Manualidades Naruto Shippuden ♬ sonido original - Draknar

Elegir las manualidades hoy en día, en un mundo hiperconectado y dominado por la inmediatez digital, no es solo un pasatiempo; es casi un acto de resistencia y un cable a tierra necesario. Esto es lo que afirman diferentes fuentes bibliográficas que destacan los beneficios de las manualidades en un mundo globalizado.

Manualidades de Naruto

Para hacer alguna manualidad solo basta con elegir un tema y consultar en nuestro dispositivo móvil. Así llegamos a diversos proyectos de manualidades y un detallado paso a paso para concretarlos.

En esta oportunidad, elegimos la serie de manga Naruto para que la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) nos ofreciera 3 ideas creativas para que pudiéramos crear en casa nuestros propios personajes de una manera fácil y entretenida:

Figuras articuladas de cartón y broches mariposa

Materiales: Cartón fino (como el de las cajas de cereales), tijeras, marcadores o témperas, y broches mariposa (encuadernadores de metal).

Paso a paso



Dibuja el torso, la cabeza, los brazos (en dos partes: hombro-codo y antebrazo) y las piernas de tu personaje por separado en el cartón. Píntalos con todos sus detalles: la mítica campera naranja, las bandas de regulación ninja, el ojo Sharingan, etc. Recorta cada pieza y haz una pequeña perforación en las uniones (hombros, codos, cadera y rodillas). Une las piezas usando los broches mariposa. ¡Listo! Ya tienes una figura de acción articulada y única.

Los "Efectos de Chakra" con botellas de plástico PET

Materiales: Botellas de plástico transparentes o de colores (azules/verdes), tijeras, una vela o encendedor (con cuidado), y luces LED pequeñas (opcional).

Paso a paso



Dibuja o imprime la silueta de tu personaje en una cartulina resistente y recórtala. Para el Rasengan o el Chidori: Corta tiras o círculos de la botella de plástico. Si pasas el plástico muy de cerca y rápidamente por el calor de una vela, verás cómo se dobla y se arruga de forma orgánica, simulando ráfagas de viento o electricidad. Pega estos efectos plásticos alrededor de las manos de tu figura de cartulina.

Personajes en versión "Totem" con tubos de cartón y relieve

Materiales: Tubos de cartón, hojas de colores, pegamento, e hilos gruesos (lana) o restos de telas (como jeans viejos o telas oscuras para las capas de Akatsuki).

Paso a paso

