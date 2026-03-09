Este es el hábito que te hará feliz cuando estés viejito

El paso de los años es un tema que no es fácil de lidiar para muchas personas. Existen decenas de películas o series que hablan de la no aceptación de la vejez, sin embargo los que logran dicha aceptación se convierten en personas más felices y tranquilas con su día a día. Pero esta es la clave, un hábito que ha demostrado generar una estabilidad total en esta etapa particular de la vida.

¿Cuál es el hábito que produce felicidad cuando eres viejito?

Aunque la vida no funciona con trucos o cosas mágicas que solucionen los problemas. La vejez trae consigo un cambio de paradigma total. Cada minuto cuenta, cada actividad es clave y por eso se suelen soltar muchas cosas que antes se veían como sagradas. Pese a que siempre existen necios, el hábito que ha transformado a muchas personas mayores de 70 es la gestión de actividades sin el afán de producir.

Investigaciones de la Doctora Susan Krauss Withbourne indican que muchos adultos mayores no tienen ansiedad y viven menos enojo que las personas jóvenes. Esto recae por completo en el disfrute de las cosas. Las generaciones de hoy buscan (con mucha lógica) el encontrar su propósito en la vida. Trabajar para buscar ser o pertenecer a algún sitio. Sin embargo, los viejitos prefieren hacer cosas para el disfrute.

Es decir, un panorama que se ha planteado en la época de las enfermedades mentales (o donde se les ha puesto un énfasis total) es en el de la idea de que vivir para trabajar está matando al adulto en su infelicidad. Por eso siempre se recomienda buscas hobbies para no sucumbir ante las actividades meramente laborales.

¿Cuál es la diferencia del hábito de hacer entre jóvenes y viejitos?

Cuando uno es joven, se le exige producir y producir. La intención es lograr cosas bajo mucha presión y en caso de no lograr lo esperado… llegan problemas complejos que afectan incluso la salud mental. Sin embargo, el estudio mencionado indica que las personas de la tercera edad simplemente actúan por el gusto de realizar cosas. No existe presión de nada, sino una intención lúdica en el día a día.