Si haces esto cuando lavas tu cara... la pones en serio riesgo

El cuidado de la piel es un aspecto que hoy tiene una multitud de recomendaciones. Como siempre es bueno recordar, lo conveniente es acudir con el trabajo de un profesional (en este caso un dermatólogo), para entender cómo funciona tu caso. Pero también se debe indicar que debes evitar ciertas prácticas que son comunes e incluso recomendadas en algunos espacios. Cuida tu cara con los siguientes consejos expertos.

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¿Qué debes evitar para cuidar la piel de tu cara?

Como se comentó desde un inicio, limpiarte la cara a veces se convierte en un reto total. Aunque algunos son menos sensibles, siempre es bueno saber sobre algunos aspectos que pueden afectar la resequedad de tu piel, provocando picazón, tirantez o incluso descamación. Por eso, presta atención y cuida estos aspectos que son muy practicados.

Exfoliación química y fundas de seda

Categóricamente los expertos prohiben el uso de exfoliantes físicos que contengan ácidos glicólicos o salicílicos, pues pueden afectar demasiado en el tema de la sequedad. Por ello, la solución en dicho aspecto sería la exfoliación química con ácido láctico. Allí el aporte es claro al aportar agua a la dermis y eliminar células muertas. Además, un buen complemento es eliminar almohadas o fundas de algodón y cambiarlas por seda, material que genera menos fricción y previene la acumulación de bacterias.

Humecta de inmediato

Ya que realices tu lavado facial con agua tibia, la siguiente recomendación es humectar inmediatamente. Algunos se lavan, se secan la cara con alguna toalla y se demoran en aplicar alguna loción especializada. Por ello, se indica que inmediatamente de secarse (trata de no tallarte y menos si tienes piel sensible) apliques tu loción para retener agua en los tejidos y potenciar el rendimiento de tu producto de elección.

No uses agua caliente

Siempre se ha indicado que algunos aspectos que pueden lastimar la piel de tu cara son el uso de cosméticos inadecuados, el aire seco y el frío. Sin embargo, médicos como Ross Perry advierten que bañarse con agua muy caliente también afecta, pues impide o elimina aceites naturales como el sebum… el cual funciona como protector cutáneo.