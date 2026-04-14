Este el significado de poner papel aluminio sobre la pared
En redes sociales apareció un consejo para aplicar el truco del papel aluminio en la pared. Y aunque no quedaba claro para qué servía... esta es la respuesta.
Las redes sociales imponen modas, pero no solo en ámbitos estéticos, sino que hacen que las personas practiquen hasta trucos para detectar humedad. Y es que en diversos videos alrededor de tips dentro del hogar, indicaron que si tú colocas un pedazo de papel aluminio en algún punto de tu pared, es posible encontrar/detectar agua filtrada. Esto es lo que se sabe del truco viral.
¿Qué es el poltergeist y cuál es la diferencia con la manifestación de los fantasmas?
¿Es cierto que el aluminio ayuda a detectar aluminio?
La descripción detrás de este truco indica que el aluminio es impermeable al vapor de agua, así que cuando lo colocas sobre una pared húmeda… actúa como una barrera. Así se puede observar de dónde proviene la humedad. Por ello, este ejercicio se está viralizando en los tópicos de hogar dentro de muchos perfiles en las distintas redes sociodigitales.
Por ello, (1) se indica que si el agua aparece del lado visible del aluminio, la humedad proviene del ambiente interior (condensación) pero (2) si el agua aparece entre la pared y el aluminio, entonces la humedad viene desde dentro del muro… lo que habla de filtraciones, tuberías o humedad estructural.
En ese sentido, la prueba debe realizarse de la siguiente manera:
- Corta un pedazo de papel aluminio de entre 20 y 30 centímetros
- Pégalo firmemente a la pared con cinta, sellando bien los bordes
- Déjalo ahí entre 24 y 72 horas sin retirarlo
- Posteriormente revísalo y ubica cuál es el problema (con lo escrito en el párrafo anterior)
@revistacelebra
#RevistaCelebra| Este hack casero detecta humedad en minutos 👇 Pega aluminio + espera 24 hrs ⏳ Si hay agua = problema interno 🚨 Si está seco = solo falta ventilación Fácil, barato y salva tu casa 🏠 #HackDelHogar #TipsÚtiles #Humedad #CasaLimpia #AprendeEnTikTok #DIY #ParaTi #FYP 💧♬ sonido original - Revista Celebra
¿Cuáles son los problemas que detecta el truco del aluminio en la pared?
Gracias a este ejercicio, se pueden encontrar 3 escenarios…
- Humedad por capilaridad - Este se da cuando el agua sube desde el suelo por los muros, lo cual ocurre comúnmente en plantas bajas. Esto provocará que la humedad se presente detrás del aluminio.
- Filtración externa - Proviene de la lluvia, de las grietas o desde una mala impermeabilización. Allí se verá la humedad atrapada entre la pared y el aluminio.
- Condensación - Así se le llama a la humedad que se presenta dentro de la habitación, lo cual ocurre en espacios con poca ventilación como cocinas, recámaras cerradas y los baños.
- Ahora que sabes cómo hacerlo, se indica que la prueba sirve sobre todo para acercarse al problema, pero no es definitivo. Si presientes o te percatas que está surgiendo un problema con la humedad de tus muros, mejor acude a la ayuda de una persona profesional.