Este el significado de poner papel aluminio sobre la pared

Las redes sociales imponen modas, pero no solo en ámbitos estéticos, sino que hacen que las personas practiquen hasta trucos para detectar humedad. Y es que en diversos videos alrededor de tips dentro del hogar, indicaron que si tú colocas un pedazo de papel aluminio en algún punto de tu pared, es posible encontrar/detectar agua filtrada. Esto es lo que se sabe del truco viral.

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¿Es cierto que el aluminio ayuda a detectar aluminio?

La descripción detrás de este truco indica que el aluminio es impermeable al vapor de agua, así que cuando lo colocas sobre una pared húmeda… actúa como una barrera. Así se puede observar de dónde proviene la humedad. Por ello, este ejercicio se está viralizando en los tópicos de hogar dentro de muchos perfiles en las distintas redes sociodigitales.

Por ello, (1) se indica que si el agua aparece del lado visible del aluminio, la humedad proviene del ambiente interior (condensación) pero (2) si el agua aparece entre la pared y el aluminio, entonces la humedad viene desde dentro del muro… lo que habla de filtraciones, tuberías o humedad estructural.

En ese sentido, la prueba debe realizarse de la siguiente manera:

Corta un pedazo de papel aluminio de entre 20 y 30 centímetros

de entre 20 y 30 centímetros Pégalo firmemente a la pared con cinta, sellando bien los bordes

Déjalo ahí entre 24 y 72 horas sin retirarlo

Posteriormente revísalo y ubica cuál es el problema (con lo escrito en el párrafo anterior)

@revistacelebra #RevistaCelebra| Este hack casero detecta humedad en minutos 👇 Pega aluminio + espera 24 hrs ⏳ Si hay agua = problema interno 🚨 Si está seco = solo falta ventilación Fácil, barato y salva tu casa 🏠 #HackDelHogar #TipsÚtiles #Humedad #CasaLimpia #AprendeEnTikTok #DIY #ParaTi #FYP 💧 ♬ sonido original - Revista Celebra

¿Cuáles son los problemas que detecta el truco del aluminio en la pared?

Gracias a este ejercicio, se pueden encontrar 3 escenarios…