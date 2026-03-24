Evita que los ratones lleguen a tu cocina; esta es la solución

El tema de las plagas o invasores en la casa, y en específico en la cocina, realmente se vuelven un problema para las personas. En este caso, los ratones son animalitos completamente repelidos por todos. Y es que en la vida citadina, son propagadores de enfermedades y suciedad en general. Por ello, este consejo práctico te anima a realizar un repelente bastante fuerte que ahuyentará a estos roedores.

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¿Por qué se recomienda este remedio casero contra ratones?

Aunque se tiene el estigma de que los ratones aparecen en lugares muy sucios, en ocasiones no se trata solamente de limpieza. Puede ser por zonas específicas donde se encuentra la casa y al final lo que ellos buscan son alimentos. Por ello, en ocasiones se convierten en un verdadero problema.

En ese sentido, en el mercado existen diversos métodos de erradicación de estos animales en zonas como la cocina. Sin embargo, algunos de los productos utilizados, suelen contener elementos químicos que tampoco son abrazados para estar en sitios donde se preparan los alimentos. Por ello últimamente se recomiendan los famosos remedios caseros, que son mucho más tranquilos en el ámbito de impacto en el hogar.

En este caso, se indica que la solución para alejar ratones de tu casa es la menta y el vinagre.

¿Cómo se prepara y utiliza este repelente contra ratones?

De manera bastante práctica y sencilla, muchos aseguran que les ha funcionado este repelente natural, el cual busca alejar a los ratones y además no causar impacto contra los elementos que hay en la cocina.

Ingredientes

Una taza de agua

10 a 15 gotas de aceite esencial de menta

Una cucharada de vinagre blanco

Un atomizador

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Preparación

Primero se coloca el agua en el atomizador

Posteriormente se mezcla con las gotas de menta y el vinagre blanco

Finalmente se agita perfectamente todo para que se mezcle bien

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