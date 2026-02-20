Estas son las cosas que las nuevas generaciones NO aprendieron; según la Psicología

En la actualidad existe una crítica generalizada hacia las nuevas generaciones, esto por sus comportamientos y formas de entender al mundo. Aunque dicho ataque tiene cierto sustento basado en el mundo digital y los retos que existen ante la crianza y desarrollo de infancias detrás de las pantallas… también existe un contexto de realidad. Esto permitió a otras generaciones lograr ciertas capacidades, enfrentándose a un mundo lleno de crisis e incertidumbre.

¿Por qué las nuevas generaciones presentan limitantes en su desarrollo personal?

El testimonio recogido por el sitio Los Andes se basa en lo ocurrido con personas de los años 70 y 80 de Argentina. Ellos se desenvolvieron en una vida marcada por la dictadura y crisis sociales bastante severas. Por eso se indica que desarrollaron ciertas cualidades para ayudar al ámbito emocional, la autoestima y la resiliencia.

Poner límites - Estas personas no estaban expuestas de manera amplia, por lo que tenían control de lo que exponían ante los demás.

Estas personas no estaban expuestas de manera amplia, por lo que tenían control de lo que exponían ante los demás. Esforzarse sin recompensa inmediata - La Psicología Motivacional lo asocia con el aprender a construir el proceso, paso a paso, entendiendo que el esfuerzo traerá su recompensa a su debido tiempo.

La Psicología Motivacional lo asocia con el aprender a construir el proceso, paso a paso, entendiendo que el esfuerzo traerá su recompensa a su debido tiempo. Sentimiento de comunidad - La Psicología comunitaria precisamente habla de las fortalezas de tener redes de apoyo que van desde los vecinos, la escuela u otros organismos.

La Psicología comunitaria precisamente habla de las fortalezas de tener redes de apoyo que van desde los vecinos, la escuela u otros organismos. Reglamento de emociones - Cuando se presentaban complicaciones, se aceptaban con todo y las emociones generadas… para tratar de encontrar una salida sin entrar en crisis de forma inmediata.

Cuando se presentaban complicaciones, se aceptaban con todo y las emociones generadas… para tratar de encontrar una salida sin entrar en crisis de forma inmediata. Vivir entre incertidumbre - Esto permitió que las personas lo aceptaran y no entraran en pánico de manera inmediata.

Esto permitió que las personas lo aceptaran y no entraran en pánico de manera inmediata. Trabajar con lo que se tiene - La Psicología Social lo define como autoeficacia, pues se debe seguir aún sin no se tienen los recursos e incluso volver a intentarlo sin miedo al qué dirán.

La Psicología Social lo define como autoeficacia, pues se debe seguir aún sin no se tienen los recursos e incluso volver a intentarlo sin miedo al qué dirán. Buena solución en el vínculo cara a cara - Se ponía la debida atención a lo que la otra persona comunicaba en palabras, gestos o acciones. Es decir, se generaba un alto grado de empatía.

Se ponía la debida atención a lo que la otra persona comunicaba en palabras, gestos o acciones. Es decir, se generaba un alto grado de empatía. Paciencia realista - Era complicado encontrar buenos resultados de forma rápida o definitiva, por lo que se aceptaba con facilidad algún mal resultado.

Era complicado encontrar buenos resultados de forma rápida o definitiva, por lo que se aceptaba con facilidad algún mal resultado. Buena relación con la identidad personal - No se vivía pensando en el aval de los demás, pues no había una necesidad por ser aprobado por likes o buenos comentarios.

¿Las nuevas generaciones no tienen capacidades sociales?

La era hipermoderna ha traído complicaciones severas para sostener relaciones sociales. El ámbito digital ha cambiado por completo el desarrollo de las infancias, viviendo bajo el constante escrutinio público de las redes sociales. Por ello lo que plantea el artículo con las generaciones de adultos en tiempos de inestabilidad es el cómo cada generación construye formas de relacionarse.