Estas son las dos aguas florales totalmente refrescantes para beber en verano

El calor está inundando cada rincón del país y el hecho de refrescarse se vuelve de suma importancia. En ese sentido, estas aguas florales son una oportunidad ideal para probar con un sabor distinto, pues además de que visualmente lucen atractivas… tienen un sabor que muchos definen como más sofisticado. Por ello, no te pierdas esta nueva propuesta de parte del equipo de Azteca UNO.

¿Cuáles son las aguas florales que se recomiendan en esta época del baño?

Este tipo de bebidas permiten regular la temperatura corporal de manera sutil. Por ello también se recuerda que no todas las plantas o flores son aptas para que el humano las consuma. Estas deben provenir de cultivos orgánicos… libres de pesticidas. Y sin más, estas son las dos bebidas de aguas florales ideales para este año.

Agua de Lavanda y Limón Amarillo - Con estos dos elementos se logrará relajamiento y frescura. Esto se provoca por un aroma balsámico que ayuda a reducir el estrés por calor. Además, el limón aporta vitamina C y el cítrico suficiente para una hidratación total.

Agua de Rosas y Frambuesa - La acidez de la frambuesa crea un equilibrio perfecto para limpiar el paladar y dejar una sensación de frescura duradera. Pues la combinación con las rosas permite propiedades tónicas y suavizantes de la temperatura interna.

@anamariabugosen Desintoxiquemos nuestro organismo con estas aguas infusionadas ✨ Son fáciles de preparar, refrescantes y perfectas para acompañarte todo el año 💧🌿 Opciones según el beneficio que buscas: • Digestiva: Fresa, romero y limón 🍓🌿🍋 • Antiinflamatoria: Toronja, canela, manzana y cúrcuma 🍊🍎 • Depurativa: Pepino, limón, jengibre y menta 🥒🍋🌱 • Antiestrés: Manzana, canela, romero y clavo 🍎❤️ • Antioxidante: Arándano, limón, menta y jengibre 🫐🍋 🫙 ¿Cómo prepararlas? Coloca las frutas y hierbas en cada botella (puedes aplastar ligeramente algunas para intensificar el sabor), completa con agua y refrigera. ¡Déjalas reposar y listo! 🙌 📌 Toma en cuenta: • Son aguas infusionadas a base de frutas, hierbas y especias • Ayudan a depurar el organismo e hidratarte mejor • Aportan frescura, energía y bienestar • Puedes tomarlas a diario • Mantén siempre refrigeradas • Retira las frutas y hierbas luego de unas horas si no deseas un sabor muy intenso • Son una excelente alternativa a los jugos, sin azúcares añadidos ni calorías extra 🔖 Guarda este post y cuéntame cuál prepararás primero 💬💛 ♬ sonido original - Ana María Bugosen

¿Cómo se logra la combinación para estas aguas florales?

Para conseguir una perfecta combinación es necesario seguir los pasos que se explican con lujo de detalle a continuación.