Estos son los alimentos que debes consumir si vives fatigado

La vida de las personas está marcada por varios puntos de salud que se ignoran frecuentemente. En este caso, los alimentos que se consumen son claves para aportar la energía suficiente del día a día. Por ello, si eres alguien que se la pasa fatigado, debes procurar la comida que se presenta a continuación. Muchos viven pensando que todo marcha bien, sin embargo cada alimento que se come puede marcar la diferencia.

Venga La Alegría | Programa 17 de febrero 2026 Parte 2 | Ana Parra sacó los prohibidos para vencer al Capi, los mejores juegos y más

¿Qué alimentos se debe consumir cuando estás fatigado?

Siempre es bueno recordarle al lector que si vive cansado o en constante sensación de falta de bienestar general, no estaría mal darse una vuelta con el doctor. Sin embargo, este factor se puede dar por falta de sueño, estrés o malos hábitos de salud… donde se encuentra la alimentación.

Sin embargo, hay casos más fuertes como la anemia, tiroides, diabetes, infecciones o depresión. Según algunos medios especializados, esto pasa por falta de hierro, lo que genera debilitamiento, complejidad para concentrarse y bajo rendimiento en actividades escolares o laborales.

Por eso, estos alimentos altos en hierro y Vitamina C lucen ideales para fortalecer a las personas que viven cansadas.

Plátano

Suplementos naturales como el ginseng o la espirulina

Jalea real

Cereales integrales

Carnes rojas

Vitaminas y minerales como Vitamina B6, la Vitamina B12, magnesio o potasio

Mariscos con concha como almejas, ostras, mejillón, chirla, navaja, bígaro o berberechos

Frutos secos como almendras, avellanas, nueces, pistachos, cacahuates o piñones

Verduras de hoja verde como espinacas, acelgas, rúcula, brócoli, lechuga o kale

Legumbres como alubias, lentejas, garbanzos, habas, guisantes o soja

¿Qué alimentos no debes consumir si vives fatigado?

En este caso, las personas en ocasiones ignoran (o prefieren ignorar) que muchas de las cosas que consumen con regularidad les afecta. Por ello, además de una buena alimentación y su respectiva actividad física del diario, se deben evitar este tipo de comidas, que merman el desarrollo ideal de quienes la consumen con regularidad.