4 tonos de tintes de pelo para mujeres de 50 a 60 años de edad para disimular las canas; te harán lucir más joven y con luz en el rostro

Estos son los 4 tonos de tintes de pelo para mujeres de 50 a 60 años de edad que te harán disimular las canas; además te harán lucir más joven y con mucha luz en el rostro. Los cabellos plateados aparecen por la pérdida de melanina, sin embargo, con estos productos de belleza podrás desaparecerlas u ocultarlas para siempre.

Te puede interesar: 3 tonos de tinte de pelo que favorecen a mujeres de 50 a 60 años

4 tonos de tintes para disimular las canas ideales para mujeres de 50 a 60 años de edad

Uno de los 4 tonos de tintes de pelo que disimularan las canas en las mujeres que tengan de 50 a 60 años de edad es el Rubio Nórdico. Esta opción fue tendencia en el 2023, sin embargo, debido a que pegó con fuerza gracias a su acabado natural y luminoso, lo ha traído de vuelta en pleno 2026; además es una mezcla de colores fríos y cálidos a través de una aplicación de distintos matices.

|Foto de Luiz Gustavo Miertschink

Rubio Fresa

El Rubio Fresa es otra buena opción, este tinte es una combinación entre rubio y pelirrojo, además es un tono muy favorecedor e ideal para las mujeres de 50 y 60 años; ya que con este producto desaparecerán varios años. Este producto es muy luminoso, además se ve bastante natural y es una mezcla entre colores rojizos cremosos y rosados; los cuales dan como resultado un tono dorado.

|Foto de marrinson palacios cosme

Copper Coin

Con este tinte lucirás un espectacular pelirrojo, además es un color seductor y radiante; pero otra de sus virtudes es que, se adapta a otro de los colores tendencia del año.

|Foto de Pixabay

Spicy Cinnamon

En esta opción también se añade el Spicy Cinnamon; esta tonalidad fue muy popular en el 2023, pero gracias a que hace ver rejuvenecida y radiante a la mujer que lo ocupa, las féminas han vuelto a optar por este artículo de belleza, el cual tiene matices castaños ligeramente con cobrizo y luminosos.

|Foto de Nataliya Vaitkevich

¿Cómo evitar que salgan las canas?

Las canas saldrán inevitablemente conforme pasen los años, esto se debe por la baja producción de melanina u otras razones como: falta de vitamina del Grupo B y Vitamina D, estrés, consumo excesivo de tabaco, problemas cardiovasculares o simplemente por herencia familiar.

Consumir vitaminas del Grupo B como: yema de huevo, granos enteros, frutos secos o pescado.

Añadir Hierro a la dieta, este se puede encontrar en el maíz, vegetales verdes, hígado de res, frutos secos y mariscos.

No consumir cigarros

Proteger el pelo de los rayos del sol

Algunos expertos en belleza recomiendan aplicarse cebolla cruda: Frota esta verdura por el cuero cabelludo, o bien extrae el jugo y rocíalo por todas las raíces.

Masajea el cuero cabelludo con aceite de coco

Lava tu cabeza con agua de romero: Este proceso es sencillo, corta unas ramitas de esta planta, hierve, deja que enfríe y posteriormente te enjuagas tu cabello con esta mezcla.

