5 tips para que tu maquillaje dure más esta primavera 2026; tu piel estará radiante y no se verá grasosa

La primavera está a la vuelta de la esquina y con ella el gran calor, mismo que a veces puede dañar la duración del maquillaje, es por eso que te damos los mejores tips para que no tengas ningún problema y luzcas una piel radiante todo el día.

¿Cuáles son los mejores tips para que el maquillaje tenga larga duración en primavera 2026?

Exfoliación previa: Es muy importante que tengas una piel limpia y exfoliada antes de maquillarte. Deberás lavar tu rostro con jabón neutro y tu exfoliante favorito. Es preferible que lo hagas con agua fría y seques con cuidado para no irritar la cara, después de eso puedes agregar gotas de serum y crema hidratante para tu tipo de piel. Es fundamental que utilices protector solar.

Uso de primer: Este paso es el segundo y es fundamental ya que prepara la piel antes de la base, permite que se cree una textura lisa, reduce poros y permite que el maquillaje dure más tiempo. Hoy en día hay diversos tipos de primer; para piel seca y para grasa, elige el adecuado para ti. Recuerda que para la zona de los ojos deberás usar uno especial.

Maquillaje a prueba de agua: Es importante que la fórmula de tu maquillaje sea “a prueba de agua”, esto permite que todo dure más ya que justo está diseñado para eso. Esta fórmula combate la humedad, el sudor y el agua por lo que es ideal para que pases todo el día nadando o tomando el sol ya que mantendrás tu maquillaje intacto. Es preferible que cuando te desmaquilles lo hagas con productos que contengan aceite y después laves muy bien tu rostro.

Uso de fijador de maquillaje: Aunque puede ser un paso simple, es uno de los más importantes y que de no hacerlo se puede arruinar todo el esfuerzo para conseguir un maquillaje intacto ya que el spray que sella tiene como propósito hacer que todo se mantenga firme durante el día y que incluso no manches tu ropa con la base. Además el fijador evita que el maquillaje se agriete y genere un efecto roto sobre la piel y refresca el rostro por lo que tu piel se verá radiante bajo los rayos del sol.

No toques tu cara: Aunque parece algo simple, de tocar todo el tiempo tu cara podrías dañar el maquillaje y no solo eso, también podrías contaminar o dañar tu piel ya que recuerda que hay muchas bacterias en la calle y polvo en el aire. Cuida tu rostro y evita que tenga contacto con gérmenes.

Esos pasos sin duda harán que tu maquillaje luzca muy bien y dure mucho tiempo estando intacto.