¿Ramahá abandona Masterchef 24/7? Esta podría ser la razón de la salida del cocinero

Ramahá es uno de los cocineros de MasterChef 24/7 que ya se ha ganado el cariño del público; sin embargo, el originario de Yucatán ha revelado su intención de abandonar la competencia de cocina. El artesano habló con varios de sus compañeros acerca de su determinación, y según explicó, esta podría ser la razón.

La presión que ha sentido el cocinero ha pasado factura en su estancia en el Mundo de MasterChef México 2026, y aunque su desempeño en los retos culinarios lo ha hecho destacar, su estado de ánimo y salud son los temas que que se han visto afectados.

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Las razones por las que Ramahá habla de abandonar MasterChef México

Ramahá habló este miércoles con Ricardo, un integrante que se ha convertido en buen amigo del yucateco. En la conversación, el cocinero explicó que su salud le preocupa, ya que ha presentado ansiedad, depresión y problemas con su presión arterial, que se ha elevado.

Lo anterior serían las razones por las que el cocinero y artesano ha considerado dejar la competencia en MasterChef 24/7, una elección importante, ya que de salir quedaría fuera de la oportunidad de mostrar sus dotes culinarios y llegar hasta la final.

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Después de la emotiva charla con Ricardo y previo a vivir el reto por equipos, otros de sus compañeros hablaron con él y le pidieron reconsiderar su decisión. Los participantes lo alentaron a seguir en el reality y le advirtieron que podría arrepentirse. Asimismo, hablaron de sus propios sentimientos y cómo se sienten al estar alejados de su familia.

La decisión de abandonar MasterChef México 2026 todavía no es un hecho, según dejó ver el cocinero, y se esperaría que en las próximas horas o días tome una determinación final.

Quién es Ramahá de MasterChef 2026

Ramahá (cuyo nombre real es Alberto Palomino) es un creador de contenido, artesano y conductor de televisión originario de Yucatán. Se ha ganado la atención del público por su personalidad auténtica, el orgullo por sus raíces, compartiendo incluso secretos y remedios tradicionales de su estado.

Es conocido por su canal y marca "Khe onda Nene!", un espacio donde comparte su gran pasión por el diseño, la repostería, la gastronomía tradicional y las manualidades.