3 delineados para labios asimétricos

Los labios asimétricos tienen la característica de que un lado del arco de Cupido es más alto que el otro y el labio inferior es notablemente más grueso que el superior, o bien, las comisuras caen de forma desigual.

Para corregirlos, los expertos en maquillaje usan técnicas como el overlining o delineados estratégicos. En estos, el objetivo no es agrandar la boca por completo, sino definir los bordes utilizando la simetría del rostro como guía óptica antes de aplicar el color.

Hoy te compartimos algunas de las mejores técnicas de maquillaje correctivo y de visajismo profesional, para que puedas aplicar a tus looks y equilibrar tus labios.

Ventaneando | Programa completo 27 de mayo de 2026

Los 3 mejores delineados para labios asimétricos

Delineado del arco de cupido en cruz o X-Technique

Consiste en dibujar una X en el centro del labio superior, comenzando desde el punto más alto de cada pico del arco de cupido hacia la base opuesta.

Al trazar las líneas diagonales, ajustarás la altura del pico más bajo, para que quede exactamente al mismo nivel que el más alto.

El resultado serpa un equilibrio instantáneo de la asimetría superior más común, creando un punto central perfecto y simétrico que desvía la atención de cualquier irregularidad.

Los delineados de labios ayudan a corregir las asimetrías|Pinterest

Delineado ovalado de conezión suave o rounded liner

La técnica es ideal para aplicarse cuando un lado del labio es más plano que el otro. Consiste en que, en lugar de seguir la línea natural que se hunde, se trazará una línea curva suave y ligeraente redondeada por fuera del borde natural y solo en la zona delgada. Así conectarás directamente el arco de Cupido con las comisuras.

El resultado es que podrás rellenar visualmente los vacíos y aportarás el mismo volumen curvo en ambos lados de la boca, logrando una estructura más uniforme y carnosa.

Los mejores delineados para corregir los labios asimétricos|Pinterest

Delineado de elevación de comisuras o contour lift

Si tus labios se ven asimétricos porque una comisura cae más que la otra, se recomienda aplicar un poco de corrector en las esquinas exteriores y luego con delineador dibujar el contorno, deteniéndote un milímetro antes de llegar al final de la comisura caída y elevando el trazo ligeramente hacia arriba.