3 trucos para pestañas ultra-lacias y caídas

Las pestañas ultralacias y caídas suelen resistirse al rizado tradicional debido a la rigidez de su queratina y, en muchos casos, a la orientación hacia abajo del folículo piloso.

Para lograr que se eleven y mantengan la curvatura durante todo el día, se debe aplicar una estrategia de fijación térmica y sellado impermeable que desafíe la gravedad.

Basado en las técnicas de maquilladores profesionales especializados en ojos asiáticos y latinos, quienes presentan este tipo de vello con mayor frecuencia.

¿La despedida de MasterChef 24/7? Ricardo rompe en llanto con una importante confesión de Ramahá

3 trucos infalibles para pestañas caídas

Rizado térmico en tres pasos, técnica por secciones

Antes de usar tu rizador mecánico, caliéntalo unos segundos con el aire de tu secadora de cabello, comprueba la temperatura en el dorso de tu mano para no quemarte.

Luego, riza en tres puntos: primero presiona firmemente en la raíz, luego a la mitad y finalmente en las puntas. Esto funciona porque el calor moldea la queratina del pelo, haciéndola flexible, igual que una tenaza para el cabello.

Estos son los mejores trucos para rizar tus pestañas si las tienes caídas|Pexels: Dinç Tapa

Rizar en tres niveles crea una curva suave en C en lugar de un ángulo recto en L, evitando que el peso del vello tire la línea hacia abajo.

El waterproof como sellador obligatorio

Olvídate de las máscaras de pestañas con base de agua; debes utilizar exclusivamente fórmulas a prueba de agua, aplicando la primera capa con movimientos en zigzag únicamente en la base de las pestañas, dejando secar antes de llevar el producto a las puntas.

Las máscaras lavables contienen agua que humedece el vello y deshace el rizado al instante. Las fórmulas a prueba de agua tienen una serie de cerdas disolventes que se secan rápido, actuando como una laca rígida que congela la curva.

Los mejores trucos para rizar tus pestañas lacias|Pexels: Maria Camila Castaño

La técnica del delineado invisible posterior

Tras aplicar tu máscara de pestañas, toma un lápiz de ojos de larga duración y delinea la línea de agua superior, justo por debajo de las pestañas, presionando el color entre los huecos de los vellos.

Este truco aporta un soporte óptico y mecánico. Al rellenar la raíz con un producto espeso y de larga duración, creas una base sólida en el nacimiento del vello que sostiene la pestaña apuntando hacia arriba.

