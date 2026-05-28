Mati Álvarez reaparece en redes con misteriosa compañía tras terminar con Evelyn Guijarro

Mati Álvarez se coronó como campeona de la novena temporada de Exatlón México y le ganó el trofeo a Evelyn Guijarro, y ya lejos de las playas del reality deportivo, la que sorprendió a sus seguidores fue Terminator, quien publicó un video en su cuenta oficial de TikTok donde reapareció con una misteriosa compañía tras terminar con Sniper.

En el video se puede observar a Golden Champion quien porta una vestimenta verde, y una chica con pantalón de mezclilla quien está siendo abrazada por la cintura de la más campeona de Exatlón México, sin embargo, aunque Terminator le da un beso en la mejilla, no se ve el rostro de la femenina, y esto ha desconcertado ya que no se sabe la identidad de quien podría ser la nueva pareja de la vigente monarca de la novena temporada del reality deportivo más visto del país.

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¿Evelyn y Mati terminaron en la novena temporada de Exatlón México?

Es importante señalar que, durante el transcurso de la novena temporada de Exatlón México, quien dijo o dio a entender que ya no estaba con Evelyn Guijarro fue Mati Álvarez, quien durante en un en vivo dijo: “Que sea feliz con quien ella quiera”, con estas palabras se confirmaba que su relación había terminado.

De hecho, muchos fanáticos piensan que ser rivales pudo haber influido en esta decisión, sin embargo, también fue la misma Sniper quien aseguró que sus caminos se encontraban en diferente dirección y que, no había resentimiento de ninguna parte y que, sobre todo, las dos se seguían hablando de la mejor manera.

Cabe señalar que, durante los juegos, tanto a Sniper como a Golden Champion se les veía muy distantes, fue aquí donde sus seguidores se dieron cuenta que algo no estaba bien y semanas antes de concluir el programa, fue que durante algunas entrevistas, ambas atletas de alto rendimiento dejaron en claro sus posturas confirmando lo que ya muchos fanáticos sospechaban.