Los talones agrietados son una señal clara de deshidratación extrema, pero algunas mascarillas pueden ayudar a disminuir la apariencia causada por la acumulación de piel muerta, también conocida como hiperqueratosis.

Los expertos explican que la piel de los pies no posee glándulas sebáceas, lo que la hace más propensa a abrirse bajo presión, especialmente si se expone a calzado descubierto o a climas extremos.

Para restaurar esta barrera cutánea y sanar las fisuras, es necesario aplicar ingredientes con propiedades que eliminen la piel dura y que sellen la humedad.

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Las 7 mascarillas para hidratar talones agrietados

Plátano maduro y aguacate

Tritura medio plátano y medio aguacate hasta crear una pasta homogénea. Aplica esta mascarilla sobre tus talones y deja reposar al menos 20 minutos. Los aceites esenciales del aguacate, junto a las vitaminas del plátano, nutrirán perfectamente el tejido seco.

Aceite de coco y bicarbonato de sodio

Mezcla tres cucharadas de aceite de coco virgen con una de bicarbonato de sodio. Masajea en círculos para una exfoliación suave y humectación.

Las mejores mascarillas hidratantes para los talones agrietados|Pexels: ROCKETMANN TEAM

Pomada de mentol y aceite de oliva

Utiliza una porción generosa de la pomada, mezclada con unas gotas de aceite de oliva justo antes de dormir.

Miel de abeja puro

Aplica una capa gruesa de miel tibia sobre los talones. La miel es un humectante natural y antibacteriano que atrae la humedad del ambiente hacia la piel y protege las grietas de posibles infecciones.

Avena con leche y aceite de almendras

Mezcla media taza de avena molida, un chorrito de leche y una cucharada de aceite. La avena calma la irritación del talón agrietado y el ácido láctico de la leche suaviza la piel dura.

Aplica mascarillas caseras para combatir los talones agrietados|Pexels: Dulce Panebra

Manteca de karité y vitamina E

Derrite un poco de manteca de karité y añade el líquido de una cápsula de vitamina E. Es un bálsamo ultraoclusivo para regenerar la piel por la noche.

Aloe vera y glicerina líquida

Mezcla gel puro de aloe vera con una cucharada de glicerina. El aloe regenera los tejidos y cura las fisuras, mientras que la glicerina sella el agua en la piel por horas.

