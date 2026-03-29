Cuántos beneficios tiene comer tortillas de maíz todos los días

En ocasiones las personas se sorprenden al enterarse de que algunos no consumen tortillas de manera cotidiana, pues es algo que se tiene como base en la alimentación de los hogares mexicanos. Sin embargo, como todo, es necesario hacerlo con mesura para tener una salud balanceada… desde la alimentación. Conoce los aportes de esta comida y la cantidad ideal para aprovechar a la perfección sus nutrientes.

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¿Cuáles son los beneficios de consumir tortillas de maíz todos los días?

Aunque es normal que en la calle se encuentren los tacos, gorditas, sopes, tlacoyos y demás preparaciones que en ocasiones tiene exceso de temas como la grasa, las tortillas de maíz por sí solas pueden ser un alimento completamente saludable para el día a día del mexicano. He aquí los puntos a favor para comerla.

Aportan vitaminas del grupo B - Estas vitaminas resultan totalmente esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y para asuntos como el metabolismo.

Estas vitaminas resultan totalmente esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso y para asuntos como el metabolismo. No tienen gluten - Al no poseer este elemento, son una excelente oportunidad de alimento para las personas intolerantes o con enfermedades celíacas.

Al no poseer este elemento, son una excelente oportunidad de alimento para las personas intolerantes o con enfermedades celíacas. Aportan energía natural - Son una fuente de energía para el día, tomando en cuenta los carbohidratos complejos que contienen.

Son una fuente de energía para el día, tomando en cuenta los carbohidratos complejos que contienen. Ricas en calcio - Si tú eliges tortilla nixtamalizada, aumentas el contenido de calcio, lo cual fortalece huesos y dientes.

Si tú eliges tortilla nixtamalizada, aumentas el contenido de calcio, lo cual fortalece huesos y dientes. Fuente de fibra - Te ayudan con el bienestar de la salud intestinal, contribuyendo a la mejora de la digestión.

Te ayudan con el bienestar de la salud intestinal, contribuyendo a la mejora de la digestión. Bajas en grasa - La gran diferencia de este alimento con otros de los tantos procesados, es que son realmente bajos en grasas.

@debate_mx Cuántas tortillas comer al día para que sea saludable, el IMSS tiene la respuesta 🌮 ♬ sonido original - Debate_mx

¿Cuál es la cantidad ideal de tortillas que se deben consumir diariamente?

La clave con estos alimentos radica en que como se comentaba al final del punto anterior, su etiqueta de comida procesada no afecta en sí sus nutrientes. Cuando se consumen tortillas - sobre todo - las nixtamalizadas se participa de un alimento accesible, económico, funcional y completamente oportuno para adherir a tu alimentación balanceada.

Aunque esto depende de factores como la cantidad de actividad física que realizas o las necesidades energéticas, se recomienda comer de 2 a 4 tortillas en cada una de tus comidas. Tomando en cuenta estos comentarios, las tortillas no deben ser un problema… sino un beneficio para tu alimentación.