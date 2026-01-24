¡Luce con tu outfit!: 4 prendas para mujer que están en tendencia y te mantendrán caliente que puedes usar para este clima frío

El clima frío no da tregua y es que la temporada invernal de este 2026 ha entrado con gran fuerza a México y ha afectado a varios estados que quizá no están tan acostumbrados a estas temperaturas, por lo que elegir un buen outfit puede ser un tanto complicado.

Hay algunas ciudades donde el clima incluso ha estado muy variado, pues por un momento el frío es muy fuerte, el sol da calor y por la tarde llueve, haciendo que sea impredecible y difícil de tratar, sobre todo si no estás en casa y debes de salir al trabajo o a algún compromiso, por ello te compartiremos algunas recomendaciones básicas que seguramente te encantarán.

¿Qué prendas puedo usar para este clima frío en México?

Para hacerle frente a este tipo de temperaturas y no perder el estilo ciertamente no es necesario tener un gran guardarropa, a veces algunas prendas y accesorios podrían protegerte del clima e incluso complementar tu outfit, tales como:

Ropa interior térmica: Las camisetas de manga larga y mallas de lana merino o poliéster/nylon son prendas ligeras, así como transpirables y retienen de buena manera el calor corporal.

|Pinterest

Suéteres: La lana y la cachemira son excelentes opciones para vestir ya que son cálidas sin ser tan gruesas, lo que las hace muy versátiles, las cuáles lucen clásicas y casuales.

|Pinterest

Chalecos: Estas prendas además de abrigar son un gran complemento, con el cuál puedes jugar con el largo y tela de acuerdo al resto de tu outfit, siendo fácil de llevar.

|Pinterest

Abrigos: Un abrigo tipo trench o uno de doble botonadura, es una prenda que denota elegancia y una buena cara para el clima frío. Dentro de los estilos es opcional el material, largo y corte que desees usar.

|Pinterest

Accesorios como bufandas, pashminas, calentadores de cuello, orejeras son ideales para complementar tu outfit invernal, siendo una gran opción para protegerte del frío y lucir bien.