HORA EXACTA para ver Supernova Génesis 2026, con la cartelera completa en la Arena CDMX

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena CDMX, este evento consiste en la pelea de box entre diversos influencers y celebridades. Durante el pesaje que se llevó a cabo este sábado 25 de abril se dieron a conocer los horarios de cada una de las peleas así como de las presentaciones musicales por lo que te compartimos todos los detalles para que no te pierdas nada.

HORA EXACTA de cada pelea en Supernova Génesis

A continuación te presentamos el horario oficial en el que iniciará cada una de las peleas para que no te pierdas ningún detalle.

Milica VS Ari Geli 5:15 pm (Hora Ciudad de México)

El Abraham VS Nando 6: 00 pm (Hora Ciudad de México)

Lonche VS Willito 7: 00 pm (Hora Ciudad de México)

Karely Ruiz VS Kim Shantal 8: 00 pm (Hora Ciudad de México)

Mario Bautista VS Aaron Mercury 9:00 pm (Hora Ciudad de México)

Alana Flores VS Flor Vigna 10: 00 pm (Hora Ciudad de México)



HORA EXACTA de las presentaciones musicales de Supernova Génesis 2026

Te presentamos la hora exacta en la que los artistas harán su presentación musical en el escenario de Supernova Génesis 2026.



Óscar Maydon: 7:30 pm (Hora Ciudad de México)

Ozuna: 8:30 pm (Hora Ciudad de México)

Carin León: 9:30 pm (Hora Ciudad de México)

Es importante que sepas que si piensas acudir de manera presencial al evento la apertura de puertas en la Arena CDMX será a las 3: 00 pm (Hora centro CDMX) y la alfombra roja comenzará a las 4: 15 pm.

Dónde seguir la cobertura de Supernova Génesis 2026

Si no te quieres perder ningún detalle de este gran evento, a través del Sitio Web de Azteca UNO estarás informado minuto a minuto de lo que pase en Supernova Génesis 2026 ya que habrá un LiveBlog, mismo que se irá actualizando en tiempo real además de que se publicarán notas con la información más relevante y todas las sorpresas que se presenten durante la tarde y noche.

Y tú, ¿ya tienes a tu favorito?