Cubre tus canas con esta fórmula definitiva sin tintes

La aparición de las canas es inevitable con el paso del tiempo e incluso la genética tiene mucha incidencia al respecto. Actualmente muchos optan por lucirlas con mucho orgullo, pero todavía hay quienes prefieren ocultarlas.

Para obtener un tono uniforme pues una de las técnicas más utilizadas es la de los tintes que actúan reponiendo el color y brindando resultados inmediatos. Sin embargo, estos contienen químicos que pueden ser dañinos con tu pelo, pero no desesperes porque aquí tenemos alternativas naturales.

¿Cómo cubrir las canas sin tintes?

Tintes sin amoniacos

Una de las alternativas más recomendadas es la de utilizar tintes sin amoníaco. Estos ayudan a depositar el color sin necesidad de abrir la cutícula por lo que se reduce el daño y la resequedad. La duración es menor, pero mantienen el cabello más sano, brillante y flexible.

Tintes con aceites nutritivos

Otra de las opciones es utilizar los tintes que vienen con aceites nutritivos que ayudan a suavizar la fibra capilar y brindar color temporalmente. Son ideales para ocultar las canas debido a que suaviza la fibra capilar.

Tintes vegetales

También puedes optar por los tintes vegetales que son muy populares por su eficacia a la hora de cubrir las canas. Además, respeta la salud del cabello debido a que están elaborados a base de extractos de plantas, hierbas y minerales.

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

Baños de color

Por último, nos encontramos con los baños de color que son ideales para cubrir canas sin comprometer la salud del cabello. La función de estos es la de depositar el pigmento en la superficie del cabello por lo que el efecto es menor y se va perdiendo color con los lavados.

Recuerda que estas alternativas duran menos que un tinte con químicos, pero sin dudas tu pelo se verá mucho más beneficiado e incluso su aspecto será mucho más brilloso y saludable.

