Ni sal ni vinagre: así puedes alejar la humedad de tu hogar

Las redes sociales se han convertido en una fuente de información que en temas de hogar funciona en muchas ocasiones. En últimos tiempos se ha recomendado poner una cuchara en la ventana, esto para combatir la humedad e incluso ayudar con la imposibilitación de alergias y/o enfermedades a las personas sensibles en estos temas. Por eso, conoce cómo funciona este truco para aplicar en temporada de lluvias.

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¿Cómo hacer el truco de la cuchara en la ventana para evitar humedad?

Realmente el truco es muy sencillo de aplicar, pues basta con colocar una cuchara de acero inoxidable sobre el marco de una ventana. Allí el detalle es poner la parte donde van los alimentos hacia afuera… mientras que el mango se mantenga hacia adentro. Así, lo que se busca es combatir la humedad ambiental.

La cuchara en la ventana es un truco casero bastante sencillo que aporta en el control de la condensación de los ambientes tras la combinación del aire interior con el del exterior. Con eso, se busca prevenir la aparición de moho, presencia de hongos, manchas oscuras en las paredes, mal olor y el probable daño a la pintura y la madera.

La relevancia de utilizar una cuchara de acero inoxidable recae en que este material es un perfecto conductor térmico. Esto permite que se enfríe rápido y fácil, logrando que la condensación se una con la cuchara y no a los cristales ni a la pared. Es decir, la cuchara permite evitar el trayecto de la humedad, según varios de los que han acudido a este truco casero.. quienes aseguran que funciona.

¿El truco de la cuchara es 100% efectivo para prevenir humedad y enfermedades?

Siempre que se habla de algunos remedios o trucos caseros se indica que suele funcionar con situaciones básicas o hasta de mediana severidad. Sin embargo, si hay problemas reales de incursión de humedad en tu hogar, tendrás que acudir con un experto que te dé un veredicto profesional para evitar daños en tu casa.

Mientras que en el ámbito de salud, aunque la cuchara puede evitar la aparición de los elementos indicados, este truco no sustituye al deshumidificador. Este aparato funciona de manera puntual y precisa para sacar el agua y la humedad del aire dentro de una habitación.