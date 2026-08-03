Ni mascarillas ni aceites... este es el remedio que cuida tu cabello del cloro

La temporada vacacional trae consigo algunos problemas para los que salen a diferentes espacios donde su cabello se enfrenta a humedad, el exceso de sol y problemas con agua de alberca. Por eso, aunque se habla de aceites o mascarillas especiales, algunos peluqueros indican que la exposición ante el cloro se puede arreglar con el sencillo truco de mojar primero tu pelo con agua dulce. He aquí la explicación.

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¿Cómo combatir el daño que el cloro le hace a tu cabello?

Justamente en fechas donde se visitan algunos sitios para vacacionar, la piel es cuidada en extremo. Se compran cremas, se evitan exposiciones extensas y en general se le presta atención. Mientras que con el cabello no siempre sucede así, razón por la cual termina muy dañado. Por ello, los expertos advierten del contacto constante con el cloro de espacios como albercas/piscinas.

La fibra capilar pierde elasticidad, brillo e hidratación cuando no se logra de manera efectiva. Es por eso que la melena termina áspera, apagada y completamente difícil de maniobrar. Por eso, los expertos advierten de querer corregir ya que el daño está hecho, animando a las personas a prevenir este tipo de situaciones desagradables en el ámbito de belleza y salud.

Y existe un truco que algunos recomiendan, que aunque parece difícil de resultar, sí logra una buena prevención tiene relación con más agua. El consejo directo es mojar el cabello con agua dulce antes de entrar a la piscina, incluso algunos aseguran que también se debe hacer antes de meterse a bañar para combatir el cloro que se impregnó en la melena

¿Por qué el agua dulce ayuda a combatir el cloro en el cabello?

La fibra capilar tiene una capacidad de absorción notoria, razón que provoca la impregnación del cloro y así oxida el cabello. Por eso si la melena está impregnada de agua dulce, es más difícil que el cloro se adhiera al pelo y el impacto evidentemente se hace menor. Además, para el complemento del cuidado, ahora así recomiendan la utilización de productos de reparación e hidratación capilar.