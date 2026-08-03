3 patrones de amigurumi de Disney nivel intermedio que parecen comprados en una tienda

Si estás empezando a dominar el crochet, es momento de ponerte un nuevo reto con un proyecto más detallado. Para comenzar a practicar, te recomendamos hacerlo con estos amigurumis de personajes de Disney, los cuales son excelentes para aquellas personas que han alcanzado un nivel intermedio. Estos diseños incorporan cambios de color, accesorios, bordados y piezas tridimensionales que elevan el resultado final.

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3 patrones de amigurumis de Disney para intermedios

Así que si estás buscando un amigurumi que luzca profesional y sorprenda a cualquiera, estos tres personajes son excelentes opciones para dedicarles un fin de semana de tejido y conseguir un acabado increíble que vas a querer presumir con todo el mundo.

1. Bella con su vestido amarillo

Para muchos, uno de los personajes que se encuentran justo en esa delgada línea entre lo fácil y algo retador es sin duda Bella de La Bella y la Bestia. Lo más complicado de este proyecto es el vestido, ya que combina varias capas, pliegues y detalles que aportan volumen. Además de esto, otro reto significativo de este amigurumi de princesa de Disney es el cabello. En general, es un patrón ideal para practicar el ensamblaje de múltiples piezas y mejorar la precisión en los acabados.

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2. Rapunzel con su larga trenza

Si estás buscando algo todavía más llamativo y atractivo, Rapunzel podría ser tu próximo proyecto. El diseño de este personaje te permite un poco tener la libertad de elegir el peinado que llevará. A esto se suma el vestido en tonos lila y los pequeños detalles bordados del rostro, lo cual lo hace perfecto para avanzar.

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3. Bestia de La Bella y la Bestia

Si estás buscando algo todavía más complicado que las dos opciones anteriores, Bestia representa un reto muy satisfactorio. Esto se debe a que su diseño combina distintos tonos de estambre para recrear el pelaje, además de incorporar cuernos, melena, cola y un elegante traje azul. Otro detalle que eleva su complejidad es que deberás trabajar varias piezas por separado antes del ensamblaje final, lo que permite perfeccionar la técnica y obtener un muñeco con gran presencia.