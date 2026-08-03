Por esta razón no deberías usar bebidas ácidas en botellas de acero inoxidable

En los últimos años, el uso de las botellas de acero inoxidable ha aumentado notablemente, debido a las propiedades que tienen, ya que no guarda aromas, te ayuda a mantener tus bebidas frías y su material es más duradero para los usuarios. Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de rellenarlo.

Pocos saben que es un material que no debe ser usado con bebidas ácidas, para que tengas todos los detalles te explicaremos cuál es la razón sobre la recomendación.

¿Se pueden guardar bebidas ácidas en recipientes de acero inoxidable?

Pocos saben que almacenar bebidas ácidas en botellas de acero inoxidable es una práctica poco recomendada, dicha situación se debe a que esos líquidos son capaces de corroer el acero inoxidable, deteriorando paulatinamente la capa protectora que tiene, haciendo que algunos restos de metal lleguen a tu bebida.

¡Ojo! Es importante recalcar que no ocurre en todas las botellas de ese material. Debemos recordar que hay diversos niveles de metal y calidades, factores que son importantes a considerar. Para que puedas usar los envases con total tranquilidad, dale vuelta a tu botella y revisa los dígitos que tiene en la parte inferior. Si tiene el número 304, 18/8 o 316, su uso será seguro, ya que son objetos realizados con fines alimenticios.

Si no encuentras el número en la base del recipiente, se recomienda consultar directamente con el fabricante para que te proporcione información detallada. En caso de no obtener los datos requeridos, mejor cambia de modelo.

¿Es seguro beber a diario en recipientes de acero inoxidable?

En sencillas palabras, la respuesta es 'sí', pero para que pueda ser seguro el uso de botellas de acero inoxidable con bebidas ácidas, hay que seguir las recomendaciones anteriores del tipo de metal que tiene.

No solamente lo apliques con botellas del material, también puedes aplicarlo para almacenar alimentos en tuppers de acero, verifica que tengan los números que te mencionamos anteriormente. Ya que podrás emplearlos diariamente sin ningún inconveniente.