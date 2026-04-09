Así puedes tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en la actualidad por lo que es una gran herramienta para la comunicación personal y laboral. Sin embargo, muchos prefieren utilizar diferentes cuentas para poder despegarse del trabajo una vez terminada su jornada.

De esta manera es que te vamos a contar la manera en la que puedes tener dos cuentas en un mismo teléfono y así número de teléfono.

WhatsApp ha manifestado que se pueden tener dos cuentas diferentes en un solo dispositivo móvil. Cuando ya hayas configurado esto, podrás pasar de una cuenta a otra desde la misma aplicación.

¿Cómo tener dos cuentas de WhatsApp?

Antes de empezar, hay que tener en cuenta dos puntos básicos:



Se necesita un segundo número de teléfono (SIM o eSIM).

El máximo permitido es de dos cuentas en el mismo dispositivo.



Cabe destacar que la cuenta activa es la que se está utilizando en el momento, pero la inactiva seguirá recibiendo alertas de mensajes y llamadas. Cuando quieras ver el contenido deberás cambiar a la cuenta correspondiente.

Además, cada cuenta tiene elementos de perfil y configuración, como son la foto, información personal, ajustes de privacidad y notificaciones.

Paso a paso para agregar una segunda cuenta

Según WhatsApp, la configuración se hace desde la propia aplicación. El proceso es este:

Entrar a Ajustes.

Junto al nombre del usuario, tocar el ícono de Añadir.

Elegir Añadir cuenta.

Aceptar las condiciones del servicio y la política de privacidad.

Seleccionar el país e ingresar el segundo número en formato internacional.

Solicitar el código de verificación.

Ingresar el código de seis dígitos.

Completar el nombre y, si se quiere, la foto y la información del perfil.

Una vez creada, cambiar entre cuentas también es sencillo: hay que entrar a Ajustes, tocar el menú junto al perfil y elegir la otra cuenta.

Si la opción no funciona, la propia compañía recomienda probar con medidas básicas: