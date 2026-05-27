¿Qué es el ‘milk tea hair’? Tendencia de belleza que se ha vuelto popular

El ‘milk tea hair’ es una nueva tendencia de belleza, que se ha vuelto popular por el efecto que logra en la melena, debido al efecto rejuvenecedor que tiene, por lo que se ha vuelto popular y muchas personas están optando por hacerlo en su siguiente visita al salón de belleza.

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Para que las conozcas, te detallaremos en qué consiste el nuevo look, posiblemente te animes a poder usarlo en tu siguiente visita al salón de belleza, así que descubre de qué se trata.

¿Qué es el ‘milk tea hair’?

El ‘milk tea hair’ que en español es ‘cabello de té con leche’, básicamente consiste en la aplicación de un tinte, donde mezcla tonos beige, tostados y vainilla, colores que le aportan naturalmente luminosidad al rostro, generando un efecto rejuvenecedor en tu apariencia.

Dentro de sus ventajas se destacan por suavizar las facciones del rostro, tiene un aspecto elegante, es fácil de llevar y su estilo es muy versátil, logrando adaptarse con facilidad a pieles cálidas o frías.

Otro de sus grandes beneficios que pocos mencionan, es que a diferencia de otras melenas rubias, esté estilo requiere de un menor mantenimiento, ya que el crecimiento de la raíz no es tan notorio, además de que el color tiene un buen envejecimiento.

Por otra parte, para su aplicación no necesita de una decoloración tan extrema, a diferencia de otros cambios de look; son razones suficientes por las que se ha convertido en la nueva tendencia de belleza y se ha vuelto popular entre las usuarias.

¿Cómo cuidar el ‘milk tea hair’?

Considerando que el ‘milk tea hair’ tiene esos destellos dorados y cremosos, es importante darle el cuidado apropiado. Aunque el estilista se encargará de explicarte las medidas de cuidado, posiblemente te pida usar champú matizador con la finalidad de que la coloración no se haga amarillenta o naranja al ser lavado, además de aplicar productos hidratantes.

Es toda una tendencia de belleza que se ha vuelto popular en poco tiempo con su aspecto, siendo una gran alternativa si estás buscando un look diferente y estilizado.