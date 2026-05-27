4 ideas de flores de crochet para principiantes, con patrones gratis
Si quieres incursionar en el mundo del crochet puedes empezar con diseños de flores para principiantes, sigue leyendo y encuentra los patrones gratis.
Las manualidades con tejido tipo crochet se han vuelto de las principales tendencias para figuras de animales, personajes, pero también accesorios y hasta modestas decoraciones de casa. En esta ocasión te queremos mostrar cómo puedes empezar a tejer flores de crochet de una forma muy fácil y sencilla, además te dejamos algunos patrones para que los descargues y empieces a hacer maravillosas creaciones.
Te puede interesar: Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños
Ideas fáciles de flores de crochet
1. Rosa a crochet: Este tipo de molde es de los más sencillos y fáciles de hacer, así que sí eres principiante en el tejido de crochet, te sugerimos empezar con esta idea.
2. Flor tipo copo de nieve: El diseño de esta manualidad es simple; sin embargo, es muy bello y puede ser un buen inicio para que practiques esta tipo de puntada.
3. Diseño mándala: Te compartimos el patron de estas flores que parecen ser unas hermosas mándalas, puedes elegir tu color favorito y usarlas como portavasos.
4. Flores clásicas: Este patrón es uno de los más sencillos y este tipo de flores son clásicas; sin embargo, son hermosas y sobre todo son una excelente opción para empezar a practicar el tejido.
¿Cómo descargar gratis patrones para manualidades de crochet?
Una de las aplicaciones que contiene patrones para figuras de crochet es Pinterest, además de que es muy fácil de usar, puedes conseguir cientos de ideas para tejer. Lo único que debes hacer es descargar la aplicación y empezar tu búsqueda, puedes filtrar por "Patrones para flores de crochet" o bien, la idea que tengas en mente.
Si quieres algo más específico, de igual forma debes buscar ser muy preciso en la búsqueda; por ejemplo, "patrones de margaritas fáciles de crochet".