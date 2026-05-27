En qué parte de la casa colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores

La bugambilia es la planta que embellece todas las calles de las diferentes regiones de México gracias al fucsia y lila, los cuales llenan de color el paisaje durante la primavera y verano. Sin embargo, sus flores pueden no llegar a brillar, por lo que se recomienda ponerla en un lugar clave de la casa para tener una explosión de tonos. Esto significa regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas: guía completa.

Esta especie de planta, que conforme al paso del tiempo crece como un arbusto o tipo enredadera, requiere de mucho sol para que florezca, por lo que se debe colocar en el exterior del hogar, ya sea pegada a una de las bardas o un alcorque; es decir, un agujero entre la banqueta de la calle. Este es el lugar de la casa donde debes colocar la planta hoja de violín para que le crezcan hojas verdes y sanas.

La bugambilia se debe colocar en el exterior del hogar, ya sea pegada a una barda o en un alcorque.|México Desconocido

De acuerdo con los expertos, la bugambilia requiere de al menos 6 horas de exposición solar por día. Asimismo, un regado moderado, ya que de lo contrario tendrá muchas más hojas y menos flores. Incluso, refieren que la planta crece mejor en periodos cortos de sequía.

Lo que no sabías de la bugambilia

La bugambilia destaca por sus coloridas flores, las cuales embellecen las calles durante la primavera y el verano. Pero lo que pocos saben es que también son utilizadas como medicina natural, sobre todo en los estados del centro y sur del país, según un artículo de México Desconocido.

Las flores de esta especia ayudan a tratar infecciones respiratorias que ocasionan tos, bronquitis y gripa. Para ello, se requiere hacer té de bugambilia, infusión que se debe tomar caliente 3 veces al día durante 72 horas, o hasta que la persona sienta mejoras.

Asimismo, la bugambilia sirve como tratamiento para la piel, ya que sus propiedades antisépticas ayudan a prevenir el acné y las descamaciones. Mientras que en los niños actúa para combatir dolores de estómago y mal de orín.