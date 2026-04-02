¿Cómo crear un termo protector para el pelo? Ideal para las vacaciones

Pocos hablan de la importancia de cuidar el pelo cuando salimos de vacaciones. Sorprendentemente, al estar bajo el sol por muchas horas, igualmente sufre de importantes daños, por lo que se recomienda el uso de gorras y algún termo protector.

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Aunque puedes comprar un protector capilar, también es posible hacer el tuyo desde casa. Te explicaremos cómo lo puedes lograr; solamente debes seguir unos sencillos pasos para empezar a cuidar tu melena.

¿Cómo hacer un termo protector?

En la actualidad, puedes encontrar en el supermercado algún termo protector para el pelo, pero es posible que puedas crear el tuyo desde la comodidad de tu casa. La preparación es compartida por Yinna, influencer destacada por hacer contenido de belleza, que explica que es una técnica natural para usar en tu melena:

Consigue un atomizador. En él vas a llenar el 90% con agua purificada, agrega varias cucharadas de gel de sábila y un pequeño chorrito de aceite de oliva. Agitamos intensamente hasta integrar. Aplicamos el producto en todo el pelo.

La influencer detalla que con el uso de estos ingredientes, lograremos hidratar la melena, se crea una barrera contra la sal del mar y logra protegernos del sol. Por lo que se convierte en una gran opción para durante las vacaciones en la playa.

¿Cómo proteger tu cabello durante las vacaciones?

El termo protector nos va a ayudar al momento de proteger el pelo, pero dentro del cuidado, se recomienda aplicar ciertos cuidados extras, con la finalidad de prevenir el daño causado por el sol y por la sal que hay en las playas. Realiza lo siguiente en tus vacaciones: