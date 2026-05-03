5 consejos para proteger a tus hijos de la ola de calor y evitar la deshidratación esta primavera 2026

Con la llegada de la temporada de la primavera los días de inmenso calor no dan tregua y mientras los termómetros alcanzan niveles cada vez más altos, la salud de los niños se vuelve una prioridad. La deshidratación, los golpes de calor y el agotamiento son riesgos reales que pueden aparecer en cuestión de horas si no se toman precauciones.

Ante las altas temperaturas y niveles de radiación se le recomienda a padres y madres de familia mantenerse atentos a los cuidados hacia los menores a través de hábitos sencillos.

A continuación te dejamos 5 consejos clave para cuidar a los niños y niñas durante esta primavera 2026 y que pueden marcar la diferencia.



Hidratación constante:

Durante el día y las horas de juego o hasta de una tarde sencilla en casa los menores no siempre identifican cuándo necesitan consumir agua, por lo que es importante ofrecerles constantemente agua natural. Debido a que el consumo es frecuente evitar ofrecerles refrescos, jugos o bebidas que contengan cafeína ya que en vez de hidratar incitan al consumo de estas bebidas azucaradas sin apartar algún beneficio. Puedes complementar estar hidratación con frutas frescas como la sandía, melón o naranja.

Evita la exposición al sol por varias horas:

Durante estos días de altas temperaturas es fácil que uno quiera tomar aire fresco tomando unas caminatas en parque o en las calles, sin embargo, evita exponerte durante las 11:00 am y las 16:00 horas, ya que a esa hora se registran rayos solares más intensos. Además procura que las actividades al aire libre se realicen lo más temprano o al atardecer cuando bajan los niveles de radiación.

Ropa ligera y protección solar:

En esta temporada del año, la primavera se distingue por altas temperaturas por lo que se recomienda que los niños vistan con prendas frescas, colores claros y telas transpirables, ya que, ayuda a que su temperatura se regule. De igual modo, no descartes aplicar protector solar, ya que la piel está completamente expuesta, puedes completar estopa cuidados con gorras o sombreros.

Estar en espacios frescos y ventilados:

Al estar en casa, recuerda abrir ventanas y puertas para que circule el aire y se registre un ambiente fresco y ventilado, puedes hacer uso de ventiladores o aire acondicionado.

Reconoce los signos de alerta:

Se recomienda siempre estar observando el comportamiento del menor, para detectar a tiempo los síntomas de deshidratación o golpe de calor, entre las señales esta:

piel seca

irritabilidad

fatiga

mareo

falta de sudoración

Ante cualquiera de estos signos, es importante actuar de inmediato, ofrecer líquidos, buscar sombra y acudir inmediato a una atención médica si es necesario.

deshidratación en menores