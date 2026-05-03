Estas son las mejores 5 plantas de interior que renovarán el ambiente

Las plantas de interior se han convertido en un elemento indispensable al momento de decorar los hogares, ya que son capaces de renovar el ambiente al dar un aspecto hogareño, siendo grandes alternativas para usar.

Noticias Jalisco del 1 de mayo 2026

Si no sabes qué opciones escoger, te detallaremos los 5 mejores elementos que puedes seleccionar, ya que renovarán el aspecto de tus habitaciones.

¿Qué plantas de interior armonizan el ambiente?

Hay 5 plantas de interiores que se destacan por aportar estilo, y con las que renovarán el ambiente, alternativas que siguen dominando en la decoración de interiores en el 2026. Considera las siguientes opciones que son las mejores:

Monstera deliciosa : Enredadera muy popular que debemos regar cuando la tierra se seque, además de ubicarla en habitaciones cálidas y darle luz indirecta.

: Enredadera muy popular que debemos regar cuando la tierra se seque, además de ubicarla en habitaciones cálidas y darle luz indirecta. Sansevieria : Mejor conocida como “lengua de suegra”, dale una habitación iluminada, riega cuando la tierra se haya secado completamente y usa tierra con buen drenaje.

: Mejor conocida como “lengua de suegra”, dale una habitación iluminada, riega cuando la tierra se haya secado completamente y usa tierra con buen drenaje. Potus : Luz indirecta; riega en el momento en que la tierra se seque, ya que puede pudrirse sus raíces y morir.

: Luz indirecta; riega en el momento en que la tierra se seque, ya que puede pudrirse sus raíces y morir. Ficus lyrata : Riego moderado una vez a la semana; pulveriza el agua en sus hojas, dale una habitación iluminada. Limpia sus hojas con un paño para eliminar todo el polvo.

: Riego moderado una vez a la semana; pulveriza el agua en sus hojas, dale una habitación iluminada. Limpia sus hojas con un paño para eliminar todo el polvo. Calathea: Riega regularmente para evitar la pudrición de raíces, pulveriza sus hojas usando un humidificador, dale iluminación indirecta; el sol directo quemará sus hojas.

¿Dónde se colocan las plantas de interior?

Usualmente, la ventana suele ser el mejor espacio para colocar las plantas de interior, ya que siempre van a recibir luz, pero hay que tener cuidado, ya que en algunos casos puede ser excesivo y dañar sus hojas.

Sin embargo, siempre verifica el tipo de iluminación que requiere tu ejemplar; en algunos casos puedes colocar una cortina para disminuir la cantidad de sol o alejar ligeramente los ejemplares para que se mantengan en la sombra, pero en un espacio con luz indirecta. Considera todas las mejores alternativas que te explicamos, que renovarán el ambiente.