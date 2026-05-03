Esta es la técnica eficaz para fortalecer tu WhatsApp y prevenir fraudes

WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para todas las personas, ya que en cuestión de segundos pueden ponerse en contacto con muchas personas, ya sea desde un mensaje, llamada, videollamada o enviando todo tipo de documentos.

Noticias Estado De México del 1 de mayo 2026

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que podemos ser víctimas de fraudes, donde nuestro dinero e identidad se encuentran en riesgo. Por eso te vamos a detallar la técnica eficaz para fortalecer tu cuenta ante la delincuencia.

¿Cómo evitar el fraude de WhatsApp?

Con las nuevas tecnologías, estamos en constante riesgo de sufrir fraudes de todo tipo, en especial desde nuestro WhatsApp, por lo que es fundamental fortalecer nuestra cuenta para que los delincuentes no nos pongan en riesgo. Por eso te detallaremos la técnica eficaz para proteger tus chats:

Entra a la app y da clic en el icono con “tres puntos” Entra a ajustes, selecciona “Cuenta”. Ingresa a la opción de “Verificación en dos pasos”. Sigue los pasos que se te van a proporcionar, no olvides las contraseñas que coloques y no las compartas con nadie.

Por otro lado, dentro de las recomendaciones que deja la aplicación, está que nunca proporciones ningún PIN o un código de registro a nadie, ya que es un modus operandi que ha usado la delincuencia para poder dominar los chats de las personas, para solicitar dinero a sus contactos al hacerse pasar por el propietario de la cuenta.

¿Cómo puedo saber si me están estafando por WhatsApp?

La página de WhatsApp resalta que todos estamos expuestos a sufrir fraudes de algún tipo desde su cuenta, por lo que es fundamental tener cuidado para no ser víctima. Por lo que deja algunas recomendaciones para no caer en los engaños:

Si te habla un número desconocido, recibes amenazas, te apresuran a pedir algo, insisten en que confíes en ellos o te piden información personal (datos, contraseñas, dinero o algún PIN), ten mucho cuidado, ya que podría ser un engaño. No caigas.

No sigas con sus engaños, cuelga o deja de responder para verificar la identidad de la persona.

Bloquea el contacto y repórtalo desde la app.

Todos podemos caer en los fraudes, por lo que es fundamental estar atentos ante señales, además de aplicar la técnica eficaz para fortalecer tu cuenta; así evitarás pasar un mal momento.