Reemplaza los centros de mesa por estas 5 ideas de plantas de interior que se ven elegantes
Dale personalidad a tu casa con estas opciones que te harán ahorrar tiempo y dinero desde hoy
Los centros de mesa están pasados de moda. Ahora, puedes poner plantas de interior para que tu comedor luzca elegante, minimalista y natural. Estas 4 ideas para reemplazarlo hoy mismo te ayudarán a darle personalidad a tu hogar.
¿Cuáles son las plantas ornamentales que se ven bonitas como centro de mesa?
La mejor opción de plantas ornamentales de interior que puedes poner en el centro de mesa son aquellas que lucen coloridas, aunque también dependerá del estilo de decoración que quieras darle, según recomienda El Mueble.
- 1. Suculentas: Viven con poca agua y tienen formas muy variadas. Son perfectas para mesas pequeñas o eventos.
- 2. Peperomias: Tienen hojas duras y avisan cuando necesitan agua porque se ponen blanditas.
- 3. Fitonias: Destacan por sus hojas llenas de colores y líneas llamativas.
- 4. Sansevierias enanas: Son muy resistentes y aportan un estilo moderno y vertical.
- 5. Orquídeas: Dan un toque muy elegante y formal, ideal para ocasiones especiales o comedores.
Cómo decorar tus propias plantas ornamentales para centro de mesa
Una vez que elijas la planta de interior para decorar como centro de mesa, puedes darle unos toques de personalidad al decorarla a tu gusto. En Pinterest o TikTok, usuarios dan ejemplos de cómo podrías decorar la maceta con papel, al estilo manualidades decoupage.
O bien, puedes usar pintura y darle un toque aeshtetic colocando flores de colores en la maceta, añadir papel o una base que se asemeje a un azulejo.
De acuerdo con Verdecora, la decisión que tomes dependerá de la decoración de tu alrededor. Por ejemplo, si quieres un hogar más vivo, elige plantas con flores, pero si quieres un espacio más minimalista, las suculentas o la potus son las mejores opciones.
¿Qué más se puede poner como centro de mesa además de plantas?
Para decorar el centro de mes, puedes usar flores, velas, frutas o plantas. Expertos en decoración de interiores explican que las opciones son variadas, y cada una de ellas tiene un significado diferente en lo espiritual:
- Flores: representan amor, belleza, armonía y renovación. Las flores frescas suelen asociarse con energía positiva y prosperidad. Los tonos también pueden cambiar el simbolismo: las rosas rojas se vinculan con el amor, mientras que las flores blancas representan paz y limpieza energética.
- Velas: simbolizan luz, protección, claridad y transformación. Encender una vela en el centro de la mesa puede representar la intención de atraer tranquilidad, abundancia o armonía al hogar. El color también tiene un significado: el blanco se relaciona con paz, el rojo con pasión y el verde con prosperidad.
- Frutas: se asocian con abundancia, prosperidad, fertilidad y buena fortuna. Colocar frutas variadas en un recipiente puede simbolizar que el hogar siempre tenga alimento, bienestar y recursos. Las frutas redondas suelen relacionarse especialmente con plenitud y abundancia.
- Plantas: representan crecimiento, vida, estabilidad y renovación. Al estar vivas, también simbolizan una energía que continúa desarrollándose. Algunas tradiciones consideran especialmente favorables las plantas de hojas redondeadas porque evocan prosperidad y equilibrio.