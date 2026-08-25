Reemplaza los centros de mesa por estas 5 ideas de plantas de interior que se ven elegantes

Los centros de mesa están pasados de moda. Ahora, puedes poner plantas de interior para que tu comedor luzca elegante, minimalista y natural. Estas 4 ideas para reemplazarlo hoy mismo te ayudarán a darle personalidad a tu hogar .

¿Cuáles son las plantas ornamentales que se ven bonitas como centro de mesa?

La mejor opción de plantas ornamentales de interior que puedes poner en el centro de mesa son aquellas que lucen coloridas, aunque también dependerá del estilo de decoración que quieras darle, según recomienda El Mueble.

1. Suculentas: Viven con poca agua y tienen formas muy variadas. Son perfectas para mesas pequeñas o eventos.

Viven con poca agua y tienen formas muy variadas. Son perfectas para mesas pequeñas o eventos. 2. Peperomias: Tienen hojas duras y avisan cuando necesitan agua porque se ponen blanditas.

Tienen hojas duras y avisan cuando necesitan agua porque se ponen blanditas. 3. Fitonias: Destacan por sus hojas llenas de colores y líneas llamativas.

Destacan por sus hojas llenas de colores y líneas llamativas. 4. Sansevierias enanas: Son muy resistentes y aportan un estilo moderno y vertical.

Son muy resistentes y aportan un estilo moderno y vertical. 5. Orquídeas: Dan un toque muy elegante y formal, ideal para ocasiones especiales o comedores.

Estas son ideas de plantas de interior para poner como centro de mesa.|(ESPECIAL/IA)

Cómo decorar tus propias plantas ornamentales para centro de mesa

Una vez que elijas la planta de interior para decorar como centro de mesa, puedes darle unos toques de personalidad al decorarla a tu gusto. En Pinterest o TikTok, usuarios dan ejemplos de cómo podrías decorar la maceta con papel, al estilo manualidades decoupage.

O bien, puedes usar pintura y darle un toque aeshtetic colocando flores de colores en la maceta, añadir papel o una base que se asemeje a un azulejo.

De acuerdo con Verdecora, la decisión que tomes dependerá de la decoración de tu alrededor. Por ejemplo, si quieres un hogar más vivo, elige plantas con flores, pero si quieres un espacio más minimalista, las suculentas o la potus son las mejores opciones.

¿Qué más se puede poner como centro de mesa además de plantas?

Para decorar el centro de mes, puedes usar flores, velas, frutas o plantas. Expertos en decoración de interiores explican que las opciones son variadas, y cada una de ellas tiene un significado diferente en lo espiritual: