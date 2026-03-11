Así puedes crear un decorado para la pared de tu jardín con materiales reciclados

La primavera se acerca y los jardines necesitan comenzar a prepararse para la temporada más bonita del año. El retiro de la maleza y el movimiento de su tierra parecen no ser las únicas acciones que deben implementarse si queremos que este sector del hogar se luzca.

¡Especial de Sin Palabras al estilo de Mario Bros!

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) podemos acceder a un sinfín de recomendaciones e ideas con las que podremos crear un jardín envidiable. Además, con el objetivo de cuidar el medio ambiente, esta tecnología enseña algunos tips decorativos mediante el uso de materiales reciclados.

Preparar el jardín para la primavera

“Para preparar el jardín ante la llegada de la primavera, el primer paso fundamental es la limpieza y acondicionamiento del suelo”, inicia su respuesta Gemini. La IA de Google pone el foco en estas particularidades y remarca la necesidad de otorgarle a este espacio del hogar una estructura que no solo permita que se vea bello, sino que agilice su mantenimiento.

Gemini advierte que “también es la época perfecta para planificar la distribución del color, sembrando especies de temporada y trasplantando aquellas que hayan quedado pequeñas en sus macetas actuales”. En este punto, recuerda que no hay que olvidar revisar el sistema de riego e implementar elementos decorativos para que sea un lugar que invite a ser admirado.

Decoración con elementos reciclados

Si nos quedamos con la iniciativa de decorar nuestro jardín, entre otras posibilidades, Gemini manifiesta que “crear un decorado para la pared del jardín con materiales reciclados es una excelente forma de darle vida al exterior sin gastar mucho y reduciendo residuos”.

Esta Inteligencia Artificial no solo pone de relieve esta idea sino que comparte algunas ideas creativas y los pasos para realizarlas:

Jardines verticales con botellas de plástico: Es un clásico del upcycling que permite cubrir grandes superficies de pared con vegetación.



Materiales: Botellas de plástico (PET), cúter, cuerda de nylon o alambre, y pintura en aerosol (opcional).

Lava bien las botellas y corta una ventana rectangular en el lateral. Haz pequeños orificios en la base para el drenaje. Perfora dos agujeros en la parte superior e inferior para pasar la cuerda y unirlas en serie (como una cascada). Píntalas de colores vibrantes para un look moderno o déjalas transparentes para un estilo minimalista.

Mural de "flores" con tapitas de plástico: Si tienes una pared lisa y quieres añadir color permanente que no dependa del riego, esta es la opción ideal.



Materiales: Tapitas de botellas de diferentes colores y tamaños, adhesivo de montaje fuerte (apto para exteriores).

Limpia la superficie de la pared. Diseña un patrón en el suelo antes de pegar (pueden ser flores, mandalas o figuras geométricas). Aplica el pegamento en el borde de la tapa y presiónala contra la pared.

Cuadros vivos con cajones de fruta o palets: Los cajones de madera (huacales) aportan un toque rústico y permiten crear estanterías modulares.



Materiales: Cajones de madera, lija, barniz protector o pintura, geotextil (tela para jardín).