5 ideas de botanas sencillas que puedes armar con productos comunes para ver el partido inaugural del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la excusa perfecta para reunirse con amigos y familiares, pero si las prisas te están agobiando y no sabes qué dar de botana, te contamos 5 ideas fáciles que puedes preparar en casa con productos que todos tienen en su refrigerador y alacena.

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En pocas horas, México y el mundo vivirán uno de los momentos más importantes del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, en donde la Selección de México se batirá en duelo contra la Selección de Sudáfrica. Y para disfrutar de este momento, te contamos sobre algunas ideas de botanas que puedes preparar de manera sencilla y rápida.

Nachos con queso

Para esta receta puedes hornear totopos de tortilla y bañarlos de queso amarillo, el cual puedes crear al mezclarlo con un chorrito de leche para hacerlo más cremoso; añade rajas en vinagre y disfruta.

Nachos con queso|Pexabay

Salchichas a la diabla

Rebana algunas salchichas en rodajas y doralas; agrega salsa catsup, salsa picante y un toque de salsa BBQ. Mantén a fuego lento y en movimiento constante hasta que se caramelicen.

Salchichas a la diabla|Canva Pro

Dip de atún con galletas

Mezcla una lata de atún con crema ácida, mayonesa, mostaza, pimienta y apio o pepino. Acompáñalo con galletas saladas.

Dip de atún con galletas|Vasilica-s - Canva Pro

Papas gajo con chile

Una clásica y sencilla botana son las papas en gajo, las cuales puedes freír con aceite, agregar sal, ajo al gusto, paprika y pimienta. A fuego, fríe las papas mientras mueves de manera constante para evitar que se peguen.

Papas gajo con chile|Picxabay - Canva

Pepinos locos

En un recipiente, vacía el centro de los pepinos y rellénalos con todo tipo de dulces, como gomitas, chamoy, jugo de limón y hasta cacahuates.

Pepinos locos|Generadacon IA por Canva

Con estas recetas estás listo para recibir a todos tus invitados y celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, con todo el sabor y la alegría que define a los mexicanos.