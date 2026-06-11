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5 ideas de botanas sencillas que puedes armar con productos comunes para ver el partido inaugural del Mundial 2026

Prepara una mesa llena de sabor con estas botanas sencillas elaboradas con ingredientes que seguramente ya tienes en casa.

5 ideas de botanas sencillas que puedes armar con productos comunes para ver el partido inaugural del Mundial 2026
5 ideas de botanas sencillas que puedes armar con productos comunes para ver el partido inaugural del Mundial 2026|Pexels

Escrito por: Hugo Pantoja

Sin lugar a dudas, el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la excusa perfecta para reunirse con amigos y familiares, pero si las prisas te están agobiando y no sabes qué dar de botana, te contamos 5 ideas fáciles que puedes preparar en casa con productos que todos tienen en su refrigerador y alacena.

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En pocas horas, México y el mundo vivirán uno de los momentos más importantes del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, en donde la Selección de México se batirá en duelo contra la Selección de Sudáfrica. Y para disfrutar de este momento, te contamos sobre algunas ideas de botanas que puedes preparar de manera sencilla y rápida.

Nachos con queso

Para esta receta puedes hornear totopos de tortilla y bañarlos de queso amarillo, el cual puedes crear al mezclarlo con un chorrito de leche para hacerlo más cremoso; añade rajas en vinagre y disfruta.

Nachos con queso
Nachos con queso|Pexabay

Salchichas a la diabla

Rebana algunas salchichas en rodajas y doralas; agrega salsa catsup, salsa picante y un toque de salsa BBQ. Mantén a fuego lento y en movimiento constante hasta que se caramelicen.

Salchichas a la diabla
Salchichas a la diabla|Canva Pro

Dip de atún con galletas

Mezcla una lata de atún con crema ácida, mayonesa, mostaza, pimienta y apio o pepino. Acompáñalo con galletas saladas.

Dip de atún con galletas
Dip de atún con galletas|Vasilica-s - Canva Pro

Papas gajo con chile

Una clásica y sencilla botana son las papas en gajo, las cuales puedes freír con aceite, agregar sal, ajo al gusto, paprika y pimienta. A fuego, fríe las papas mientras mueves de manera constante para evitar que se peguen.

Papas gajo con chile
Papas gajo con chile|Picxabay - Canva

Pepinos locos

En un recipiente, vacía el centro de los pepinos y rellénalos con todo tipo de dulces, como gomitas, chamoy, jugo de limón y hasta cacahuates.

Pepinos locos
Pepinos locos|Generadacon IA por Canva

Con estas recetas estás listo para recibir a todos tus invitados y celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, con todo el sabor y la alegría que define a los mexicanos.

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