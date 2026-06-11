5 ideas de botanas sencillas que puedes armar con productos comunes para ver el partido inaugural del Mundial 2026
Prepara una mesa llena de sabor con estas botanas sencillas elaboradas con ingredientes que seguramente ya tienes en casa.
Sin lugar a dudas, el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la excusa perfecta para reunirse con amigos y familiares, pero si las prisas te están agobiando y no sabes qué dar de botana, te contamos 5 ideas fáciles que puedes preparar en casa con productos que todos tienen en su refrigerador y alacena.
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En pocas horas, México y el mundo vivirán uno de los momentos más importantes del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, en donde la Selección de México se batirá en duelo contra la Selección de Sudáfrica. Y para disfrutar de este momento, te contamos sobre algunas ideas de botanas que puedes preparar de manera sencilla y rápida.
Nachos con queso
Para esta receta puedes hornear totopos de tortilla y bañarlos de queso amarillo, el cual puedes crear al mezclarlo con un chorrito de leche para hacerlo más cremoso; añade rajas en vinagre y disfruta.
Salchichas a la diabla
Rebana algunas salchichas en rodajas y doralas; agrega salsa catsup, salsa picante y un toque de salsa BBQ. Mantén a fuego lento y en movimiento constante hasta que se caramelicen.
Dip de atún con galletas
Mezcla una lata de atún con crema ácida, mayonesa, mostaza, pimienta y apio o pepino. Acompáñalo con galletas saladas.
Papas gajo con chile
Una clásica y sencilla botana son las papas en gajo, las cuales puedes freír con aceite, agregar sal, ajo al gusto, paprika y pimienta. A fuego, fríe las papas mientras mueves de manera constante para evitar que se peguen.
Pepinos locos
En un recipiente, vacía el centro de los pepinos y rellénalos con todo tipo de dulces, como gomitas, chamoy, jugo de limón y hasta cacahuates.
Con estas recetas estás listo para recibir a todos tus invitados y celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, con todo el sabor y la alegría que define a los mexicanos.